한화 유일 3할 타자인데 '무안타'였다니…韓 최초 기여에도 마음 고생은 있었다 "한국 잘되는 게 중요하죠" [오카자키 현장]

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 문현빈이 안타를 치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

2점 홈런, 앞서가는 한국 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 1회초 2사 주자 2루 한국 문보경이 2점 홈런을 치고 문현빈의 격려를 받고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] 이상하리 만큼 맞지 않는 방망이. 수비에서 기여해도 마음 한 편에는 안타를 향한 간절한 마음이 있었다.

문현빈(22·한화 이글스)은 올 시즌 123경기에 출전해 타율 3할4리 15홈런 OPS(장타율+출루율) 0.858의 성적을 남겼다. 규정 타석을 채운 한화 타자 중 유일한 3할 타율이다.

합류 직전 10경기에서도 4할1푼9리로 타격감을 올렸던 그였다. 대표팀에서의 활약을 기대받기에 충분했다.

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대표팀 문현빈은 이상하리만큼 풀리지 않았다. 대만과 홍콩전에서 모두 무안타로 침묵했다. 잘 맞은 타구는 정면으로 향했다.

안타는 나오지 않았지만, 수비에서 좋은 모습을 보여줬다. 특히 홍콩전 7회말에는 좌익수로 나와 머리 뒤로 넘어가는 타구를 잡아냈다. 결국 7회 콜드게임 승리로 끝난 가운데 '팀 퍼펙트'까지 달성했다. 국제대회가 전산화 된 2002년 이후 처음으로 한국 야구에서 국제대회 퍼펙트가 나오게 됐다. 아시안게임에서도 일본이 5회 콜드게임 승리 퍼펙트를 두 차례 달성했지만, 7회는 이번에 한국이 최초다.

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홍콩전 이후 문현빈은 호수비 이야기에 "타격이 맞지 않아 수비라도 잘해야겠다는 생각을 했다"고 밝혔다.

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문현빈, 실전처럼 이악물고 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 대한민국 야구 대표팀 문현빈이 대만과의 조별리그 1차전을 하루 앞둔 20일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 훈련에서 송구하고 있다. 2026.9.20 dwise@yna.co.kr(끝)

결국 세 번째 경기에서 안타가 나왔다. 첫 두 타석에서는 범타였다. 그러나 4회 무사 2루에서 2루타를 때려내며 길었던 침묵을 깼다. 12타석 연속 무안타가 깨진 순간. 3회까지 10-0으로 앞섰던 한국은 4회 8점을 내면서 18대1 5회 콜드 승리를 완성했다.

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류지현 대표팀 감독도 "본인만 안타가 안 나오다 보니까 괜히 주위에서도 격려한다고 얘기를 해주는데 (선수는) 그걸 의식할 수 밖에 없다. 다행히 안타가 나와서 더 편하게 하지 않을까 싶다"고 미소를 지었다.

문현빈 역시 내심 나오지 않는 안타에 신경을 쓰기도 했다. 경기 후 문현빈은 "계속 타석에서 안타를 의식하고 있긴 했었다. 그래도 운 좋게 첫 안타가 나왔기 때문에 이제는 조금 신경을 덜 쓰면서 게임을 치를 수 있을 것 같다"고 이야기했다.

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개인 욕심을 앞세우지는 않았다. 문현빈은 "대표팀에서는 내 개인 성적은 중요하지 않다. 대표팀이 잘 되는 게 중요하다. 내가 (타석에서) 좋지 않더라도 대표팀이 이기기만 한다면 기분이 좋다"고 밝혔다.

B조 1위를 한 한국은 슈퍼라운드 진출에 성공했다. 25일 일본과 슈퍼라운드 첫 번째 경기를 한다. 문현빈은 "대회를 치르면서 이곳 야구장에도 잘 적응을 했고, 팀 분위기도 너무 좋다. 주장 노시환 형이 잘 이끌어 주고 있는 것 같다. 남은 경기에서도 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔다.

오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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