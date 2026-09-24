'7경기 20타수 무안타' 김하성 또 침묵…애틀랜타, 신시내티에 연장 10회 끝내기 역전승

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[스포츠조선 박상경 기자] 김하성(애틀랜타 브레이브스)이

김하성은 24일(한국시각) 홈구장 트루이스트파크에서 펼쳐진 신시내티 레즈전에 9번 타자-유격수로 선발 출전해 3타수 무안타 1삼진에 그쳤다. 앞선 6경기에서 17타수 무안타로 부진했던 김하성은 이날도 세 차례 기회를 살리지 못하면서 고개를 숙였다. 시즌 타율은 0.116에서 0.113(124타수 14안타)으로 더 떨어졌다.

이날도 답답한 흐름이 이어졌다. 3회말 선두 타자로 나선 김하성은 신시내티 선발 앤드류 애보트를 상대로 3B1S의 유리한 볼카운트를 잡았고, 바깥쪽으로 들어온 92.2마일 포심 패스트볼을 공략했다. 하지만 높게 뜬 공이 우익수 뜬공에 그치쳤다. 5회말 2사 주자 없는 상황에서는 1B2S에서 잇달아 두 개의 공을 커트해냈지만, 몸쪽으로 들어온 91.7마일 포심 패스트볼에 헛스윙 삼진으로 물러났다. 7회말 1사 1루에서는 3B1S에서 한가운데로 들어온 91.4마일 포심 패스트볼에 방망이를 내밀었지만, 좌익수 뜬공으로 안타를 만들지 못했다.

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애틀랜타는 크리스 세일이 1회초 선두 타자 후안 브리토에게 솔로포를 내주면서 리드를 허용했다. 6회말 맷 올슨의 동점 솔로포로 균형을 맞춘 애틀랜타는 7회초 구원 등판한 레이날도 수아레스가 윌 밴필드에게 희생플라이로 실점했으나, 7회말 오스틴 라일리가 동점 솔로포를 터뜨리면서 다시 추격했다. 양팀은 정규이닝에서 승패를 가리지 못하면서 결국 연장전에 접어들었다.

승부치기로 진행된 연장 10회초에서 신시내티는 무사 2루에서 득점을 만들지 못했다. 이어진 10회말 주자를 2루에 둔 채 선두 타자로 나선 김하성은 희생번트로 진루타를 만들었다. 애틀랜타는 드레이크 볼드윈이 사구로 출루하며 이어진 1사 1, 3루에서 마우리시오 두반이 끝내기 내야 안타를 만들면서 3대2 역전승에 성공했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com