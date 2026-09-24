[비하인드]설마 그럴리가… '보스패싱' 논란? 성립불가, 애당초 선택지가 아니었다

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 보스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[스포츠조선 정현석 기자]역전 5강을 위해 올인했던 NC 다이노스. 아쉬운 8연패 속에 살짝 멀어진 상황이다. 커티스 테일러의 갑작스러운 어깨 부상이탈이 아쉬운 상황.

발 빠르게 6주 대체 외인으로 ML 60승 빅네임 마이크 클레빈저를 지난 12일 7만5000달러에 영입했지만 데뷔 2경기에서는 큰 힘을 싣지 못했다. 서둘러 입국해 시차적응도 안된 상태에서 낯 선 KBO 무대에 섰다. 실전 공백도 있었다.

물리적인 적응을 위한 충분한 시간을 줄 여유가 없었다. 두차례 짧게 등판하는 사이 팀은 8연패를 당하고 말았다. 워낙 상황이 급박했던 터라 어쩔 수 없는 측면이 있었다.

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상황이 이렇다보니 이달 초까지 KBO리그 삼성 라이온즈에서 뛰다 돌아간 '검증된 카드' 오스틴 보스를 왜 영입하지 않았느냐는 '보스 패싱론'이 제기되기도 했다.

지난 16일 창원 LG전에서 데뷔전을 치른 클레빈저. 사진제공=NC 다이노스

하지만 취재 결과 이는 완전히 사실과 다른 것으로 확인됐다.

당연히 NC 역시 보스를 영입 우선 순위로 두고 의사를 타진했다. 하지만 선수 측의 정중한 거절로 계약이 성사되지 않았던 것으로 밝혀졌다.

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아리엘 후라도 부상 대체 외국인 투수로 삼성에 합류해 9월 1일까지 KBO 리그 마운드를 밟았던 보스는 NC 입장에서는 당연히 최상의 선택지였다.

시즌 막판 5강 추격의 고삐를 죄던 NC에게는 단 한 경기가 아쉬운 상황.

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보스는 이미 KBO 공인구와 타자들에 대한 적응을 마쳤고, 구위와 몸 상태가 검증됐으며, 비자 발급 등 행정적 절차가 필요 없는 선수. 계약 즉시 마운드에 투입할 수 있는 유일무이한 자원이었다.

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삼성 라이온즈 오스틴 보스가 데뷔 첫 승을 챙겼다. 사진제공=삼성 라이온즈

삼성 라이온즈 오스틴 보스(가운데)가 물세례를 받고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈

조건만 놓고 보면 실력과 환경을 두루 갖춘 '1순위 영입 대상'.

장기적 관점에서 새 외국인 선수의 KBO 적응 후 활약 여부를 떠나 당장 한치 앞이 급한 NC가 이런 카드를 그냥 지나칠 리 만무했다.

그렇다면 NC는 왜 보스 대신 클레빈저를 택했을까.

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항간에 떠도는 '보스를 외면했다'는 소문과 달리, NC 구단은 보스에게 적극적으로 영입 의사를 타진했다. 하지만 돌아온 답변은 "NO"였다. 보스 측은 "올해는 더 이상 마운드에 올라 공을 던지지 않고 시즌을 마무리하겠다"는 뜻을 전하며 NC의 제안을 정중히 거절했다.

KBO리그에서 쇼케이스를 마치고 온 만큼 내년 시즌 폭 넓은 거취 등을 두루 고려한 선택.

지난 16일 창원 LG전에서 데뷔전을 치른 클레빈저. 사진제공=NC 다이노스

결국 NC는 시장에서 가장 빠르게 영입가능한 빅리그 통산 60승 거물 클레빈저를 선택할 수 밖에 없었다. 클레빈저가 적응 과정에서 살짝 흔들리자 일각에서 '보스 패싱' 논란을 제기되고 있지만 NC가 보스를 영입할 방법은 애당초 존재하지 않았다.

'보스 패싱'은 구단의 판단 미스가 아닌, 현실적으로 선택지 자체가 불가능했던 옵션이었다.

NC는 현실적으로 할 수 있는 최선의 선택을 했다. 이제 남은 것은 클레빈저가 KBO 적응을 마치고, 본격적으로 빅리그 60승 투수로서의 위용을 발휘하는 것 뿐이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com