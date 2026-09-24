"3시간 밖에 못 잤다" 대만 초대형 악재에 녹초…"어? 우리는 괜찮은데" 류지현호 어떻게 피했나

5-0 완승 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5-0으로 승리한 대한민국 선수들이 류지현 감독과 하이파이브를 하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] 일본 아시안게임 조직위원회의 미숙한 운영. 한국대표팀은 살아남았다

대만은 지난 21일 한국전을 마치고 22일 태국과 경기를 했다. 한국을 상대로는 0-5로 패배, 태국을 상대로는 15-0으로 승리했다.

대만으로서는 태국전 결과가 좋았지만, 체력 부담이 그 어느 때보다 컸다.

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대만 매체 '미러 데일리'는 23일 '대만 야구대표팀 선수들이 빡빡한 경기 일정 속 직접 유니폼을 세탁한 사실이 밝혀졌다'고 밝혔다.

매체는 '대만 선수들은 늦게 자고 일찍 일어나는 강행군을 소화했다'라며 '특히 호텔로 돌아온 뒤 직접 유니폼을 세탁해야 했다'고 했다. 빨래를 마친 시간은 새벽 3~4시가 됐다. 오전 6시에 일어나야 했던 만큼, 3시간 밖에 못 잔 셈이다.

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대만 주장 천민츠는 "정말 피곤하다"라고 토로했다. 천민츠는 "조직위 측에서 세탁 서비스를 제공하고 있지만, 세탁물을 돌려받기까지 24시간 이상 걸리는 게 문제"라며 "오늘 세탁을 맡기면 모레 돌아올 수도 있다. 다음 날 입어야하는 옷도 있기 때문에 선수들이 직접 세탁하는 방법을 택했다"고 한숨을 쉬었다.

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심판진과 악수하는 한국·대만 감독 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 대한민국 류지현 감독과 대만 탕던카이 감독이 심판진과 악수하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

세탁 서비스가 완벽한 것도 아니다. 조직위는 선수들에게 "유니폼이 망가질 수 있다"는 이유를 들며 유니폼, 양말, 언더팬츠, 이너웨어, 연습복 등은 세탁 불가를 통보했다. 바지만 맡길 수 있었던 것이다. 대만 선수 팡창융은 "유니폼이 물에 녹는 옷인가"라고 실소했다.

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호텔 세탁기를 사용하기도 쉽지 않다. 한국, 대만 포함 야구종목 8개 참가국이 호텔에 마련된 세탁기 4대를 함께 사용하도록 한 것으로 알려졌다. 빈 세탁기를 찾기가 쉽지 않다.

대만이 세탁 문제에 고통받을 때 한국 선수들은 한시름 덜었다.

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노시환 2점포 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 1회초 2사 3루 한국 노시환이 2점 홈런을 치고 홈을 밟은 뒤 더그아웃에서 하이파이브를 하고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

KBO는 사전답사를 진행해 세탁이 원활하지 않다는 걸 발견했다. 결국 자체적으로 해결하기로 결정했다. 외부 세탁 업체를 섭외했다. 루틴에 따라서 옷 소비가 많은 선수의 경우 호텔 코인 세탁기를 이용하기도 했지만, 적어도 세탁을 위해 밤잠을 줄일 일은 없었다. 주장 노시환 역시 세탁 이야기에 "큰 어려움이 없다"고 밝혔다.

한편, '류지현호'는 조별리그를 1위로 통과한 뒤 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전을 치른다. 26일 중국과 경기를 한 뒤 27일 메달 결정전을 치른다.

오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com