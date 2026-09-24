아깝다! '韓 첫 20-30' 조원빈, PS 전경기 안타행진 끝…소속팀도 2년 연속 우승 좌절

사진출처=스프링필드 카디널스 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 조원빈(세인트루이스 카디널스 산하 마이너)의 가을이 아쉽게 마무리 됐다.

더블A 스프링필드 카디널스 소속인 조원빈은 24일(한국시각) 홈구장 루트66 스타디움에서 가진 아마밀로 소드푸들스(애리조나 다이아몬드백스 산하)와의 텍사스리그 챔피언십 3차전에 4번 타자-우익수로 출전해 3타수 무안타 2볼넷 3삼진에 그쳤다. 디비전시리즈 2경기, 챔피언십시리즈 2경기에서 모두 안타를 기록했던 조원빈은 이날 무안타에 그치면서 고개를 숙였다. 아마릴로와 1승1패로 맞서고 있던 스프링필드는 이날 4대6으로 패하면서 텍사스리그 2연패에 실패했다.

팀이 0-1로 뒤진 1회말 2사 1루에서 타석에 선 조원빈은 헛스윙 삼진으로 물러났다. 스프링필드가 2-1로 역전에 성공한 3회말 무사 1루에서는 볼넷 출루하면서 추가점의 발판을 마련했다. 5회말 2사 주자 없는 상황에서도 다시 볼넷을 골라 출루했지만, 후속타 불발로 득점에는 실패했다.

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스프링필드가 6회와 7회 각각 2점씩을 내주면서 3-5로 뒤진 가운데, 조원빈은 7회말 1사 만루 기회에서 타석에 섰다. 그러나 2B2S에서 한가운데로 들어온 공에 헛스윙 삼진으로 물러나며 아쉬움을 삼켜야 했다. 조원빈은 4-6이던 9회말 1사 1루에서 마지막 타석에 섰지만, 이번에도 헛스윙 삼진으로 물러나면서 고개를 숙였다. 결국 스프링필드는 동점에 실패하면서 안방에서 아마릴로에게 우승 타이틀을 넘겨줘야 했다.

사진출처=스프링필드 카디널스 SNS

아쉬움 속에 시즌을 마무리했지만, 소중한 성과도 얻은 조원빈이다.

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2022년 1월 세인트루이스와 계약금 50만달러에 국제 아마추어 자유계약을 맺은 조원빈은 데뷔 첫 해 루키리그를 거쳐 이듬해 싱글A로 승격했고, 2024년엔 하이싱글A에 진입하는 등 매년 성장하는 모습을 보였다. 지난해에는 싱글A 4경기에서 16타수 5안타 1홈런 6타점을 터뜨리며 하이싱글A에 복귀했지만, 90경기 타율 0.236(313타수 74안타) 6홈런 47타점, 출루율 0.346, 장타율 0.342, OPS(출루율+장타율) 0.688로 다소 정체됐다. 하지만 올 시즌 하이싱글A 56경기 타율 0.269(193타수 52안타) 8홈런 39타점, 출루율 0.395, 장타율 0.487, OPS 0.882를 기록한 데 이어, 지난 6월 말 더블A로 승격해 54경기 타율 0.272(184타수 50안타) 12홈런 35타점, 출루율 0.389, 장타율 0.516, OPS 0.905, 시즌 전체 110경기 타율 0.271, 20홈런 74타점, 30도루, OPS 0.893을 기록하면서 미국 무대에 진출한 한국인 선수 중 처음으로 마이너리그 한 시즌 20홈런-30도루를 달성했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com