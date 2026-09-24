포기할 수 없는 '가을하성', '7경기 연속 무안타' 침묵 깨지 못했지만… 연장 10회 역전승 발판

Atlanta Braves' Ha-Seong Kim hits a sacrifice bunt against the Cincinnati Reds during the 10th inning of a baseball game, Wednesday, Sept. 23, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Erik S. Lesser)

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[스포츠조선 정현석 기자]미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스 김하성(31)이 7경기 연속 무안타 침묵을 이어갔다.

하지만 승부처에서 안타보다 값진 노련한 작전 수행으로 역전승의 징검다리를 놓았다.

김하성은 24일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 신시내티 레즈와의 홈경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전, 3타수 무안타와 역전승의 발판이 된 희생번트를 기록했다.

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최근 7경기 연속 안타를 생산하지 못하며 시즌 타율은 0.113(124타수 14안타)까지 떨어졌지만, 연장 승부에서 빛난 작전 수행 능력은 팀의 값진 3대2 끝내기 승리로 이어졌다.

Sep 22, 2026; Cumberland, Georgia, USA; Cincinnati Reds right fielder Carlos Jorge (38) is tagged out stealing by Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (7) during the seventh inning at Truist Park. Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images

앞선 3타석 연속 범타로 물러났던 김하성은 2-2로 맞선 연장 10회말 4번째 타석에 섰다.

무사 2루 승부치기 상황. 선두 타자로 나선 김하성은 정석에 가까운 희생번트로 2루 주자를 3루로 깔끔하게 보내는 데 성공했다.

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후속타자 사구로 이어진 1사 1, 3루에서 마우리시오 두본이 투수와 3루 사이 큰 바운드 땅볼을 친 사이 3루주자가 홈을 쓸고 지나갔다. 3대2 짜릿한 끝내기 승리가 완성되는 순간.

애틀랜타 선발 크리스 세일은 5⅔이닝 4안타 1실점 10탈삼진 역투를 펼치며 개인 통산 9번째 시즌 200탈삼진의 대기록을 달성했다.

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타격 슬럼프 시즌임에도 불구, 가을야구에서 김하성이 꼭 필요한 이유 중 하나를 보여준 경기.

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시즌 타율이 1할 초반까지 떨어졌음에도 현지 유력 언론과 현장 전문가들은 김하성의 가치를 유격수 수비력과 경험에서 찾고 있다. 현지 매체 스포츠토크 애틀랜타는 포스트시즌 예상 로스터를 분석하며 김하성을 내야 핵심 자원으로 포함시켰다. 매체는 "부상 복귀 초기에는 방망이로 많은 아쉬움을 남겼지만, 오프시즌 수술 후 적응기를 거치는 과정에서 보여준 내야 디펜스와 주루 지능은 여전히 검증된 자산"이라고 평가했다.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - SEPTEMBER 04: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves at bat during a game against the Philadelphia Phillies at Citizens Bank Park on September 04, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

브레이브스 투데이 등 현지 언론은 "월트 와이스 감독 체제에서 두본이 외야와 내야를 넘나드는 유틸리티로 활용될 때, 내야 중심을 잡아줄 최적의 카드는 김하성"이라며 "샌디에이고 시절 풍부한 가을야구 경험과 2023년 골드글러브 수상 경력이 단기전에서 유격수 공백을 메우는 핵심 열쇠가 될 것"으로 전망했다.

부상 여파로 올 시즌 타격 지표는 기대치에 크게 못 미치고 있지만, 이날 최대 승부처에서 보여준 노련한 대처는 왜 김하성이 가을에 필요한지를 보여준 대목. 팀이 가장 필요로 하는 순간에 제 몫을 해내는 완숙미 넘치는 플레이 가치는 보이는 것 이상이다. 현지 언론이 그를 여전히 가을야구 구상에서 제외하지 않는 이유다.

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정규시즌 잔여 경기 동안 타격감을 끌어올려 큰 무대에서 반전의 계기를 마련할 수 있을까. 김하성의 가을에 관심이 모아진다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com