"타격 향상 필요" → 김혜성 2G 연속 멀티히트 화답! 다저스 PS엔트리 승선 보인다

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[스포츠조선 박상경 기자] LA 다저스의 포스트시즌 엔트리 진입 후보로 거론되고 있는 김혜성이 활약을 이어갔다.

트리플A 오클라호마시티 코메츠에 소속된 김혜성은 24일(한국시각) 미국 네다바주 라스베이거스의 라스베이거스볼파크에서 펼쳐진 라스베이거스 에비에이터스(애슬레틱스 산하)와의 퍼시픽코스트리그 챔피언십시리즈 2차전에 8번 타자-2루수로 출전해 4타수 2안타 1타점 1득점 1삼진을 기록했다.

첫 타석부터 방망이가 폭발했다. 3회초 무사 2루에서 타석에 선 김혜성은 2B1S에서 높은 코스로 들어온 91.8마일 싱커를 공략해 좌전 안타로 연결했다. 김혜성은 후속 진루타와 적시타 때 각각 진루에 성공하면서 팀 득점에 기여했다.

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두 번째 타석에선 직접 타점을 만들었다. 2-0이던 4회초 2사 1루 1B 승부에서 한가운데로 몰린 81마일 슬라이더를 공략했다. 타구가 우중간 펜스를 맞고 굴절된 가운데 주자가 홈을 밟았고, 김혜성은 2루에 안착하면서 기분좋은 타점을 신고했다.

5회초 타석에서 헛스윙 삼진에 그친 김혜성은 8회초에도 좌익수 뜬공으로 물러났다. 오클라호마시티는 라스베이거스에 7대2로 이기면서 1차전 11대13 패배를 만회하는 데 성공했다.

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김혜성은 올 시즌 트리플A 85경기 타율 0.262(328타수 86안타) 3홈런 31타점, 출루율 0.330, 장타율 0.345, OPS 0.675를 기록했다. 지난해(37경기 타율 0.268, 5홈런 22타점, 출루율 0.337, 장타율 0.456, OPS 0.793)에 비해 다소 아쉬운 성적. 하지만 이번 챔피언십시리즈에서 2경기 연속 멀티 히트를 기록하면서 좋은 타격감을 선보이고 있다. 최근 알렉스 프리랜드와 함께 다저스의 포스트시즌 엔트리 진입 후보로 거론되는 가운데 타격 문제를 지적 받은 상황이었기에 2경기 연속 멀티 히트는 그 의미가 상당하다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com