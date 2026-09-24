역시 오타니…부상 복귀 첫 타석서 안타 쾅! 하지만 다저스는 SD에 1:5 패배

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[스포츠조선 박상경 기자] 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 부상 복귀 첫 타석에서 안타를 신고했다. 하지만 팀 패배를 막진 못했다.

오타니는 24일(이하 한국시각) 홈구장 다저스타디움에서 열린 샌디에이고 파드리스전에 2번 지명 타자로 선발 출전해 4타수 1안타 1볼넷 2삼진을 기록했다. 지난 10일 부상자 명단(IL)에 등재된 오타니는 기존 1번이 아닌 2번 타순에 배치돼 첫 타석부터 안타를 터뜨리며 존재감을 과시했다. 하지만 다저스는 이날 샌디에이고에 1대5로 졌다.

1회말 1사 주자 없는 가운데 샌디에이고 선발 로비 레이를 만난 오타니는 1, 2구를 잘 골라내며 2B의 유리한 카운트를 맞았다. 몸쪽 높은 코스의 94.3마일 싱커를 커트해낸 오타니는 바깥쪽 낮은 코스로 들어온 4구째 88마일 슬라이더를 받아쳐 우익수 오른쪽으로 향하는 안타를 만들었다. 하지만 윌 스미스의 3루수 땅볼 때 2루 포스 아웃되면서 진루에는 실패했다.

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오타니는 3회말 두 번째 타석에 1B2S의 불리한 카운트에 몰렸으나, 바깥쪽 높은 코스를 집요하게 공략한 레이의 공을 잇달아 골라내면서 볼넷으로 출루했다. 이어진 타석에서 윌 스미스의 안타로 2루를 밟은 오타니는 프레디 프리먼이 뜬공에 그치면서 득점까지 이어지진 못했다.

오타니는 팀이 1-2로 뒤진 4회말 2사 만루 찬스에서 타석에 섰다. 3B1S의 유리한 볼카운트를 잡은 오타니는 가운데로 들어온 98.4마일 포심 패스트볼을 지켜본 뒤 두 개의 공을 커트해냈다. 하지만 바깥쪽 낮은 코스로 들어온 98.5마일 싱커에 방망이가 헛돌면서 삼진, 타점 기회를 놓쳤다.

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다저스가 5회초 2실점을 더하면서 1-4가 된 가운데, 오타니는 7회말 선두 타자로 나섰으나 중견수 뜬공으로 물러났다.

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9회초 1점을 더 추가하며 승기를 잡은 샌디에이고는 9회말 마무리 메이슨 밀러를 등판시켰다. 1사 주자 없는 가운데 타석에 들어선 오타니는 100.6마일 포심 패스트볼을 걷어낸 뒤, 한가운데로 들어온 88.8마일 슬라이더를 지켜봤다. 밀러가 89.5마일 슬라이더를 몸쪽 낮은 코스로 뿌린 가운데 오타니가 방망이를 내밀었지만, 헛스윙 삼진에 그치면서 고개를 숙였다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com