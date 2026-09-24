추석에 열리는 운명의 韓日전…이기면 사실상 메달은 확보한다, "데이터 가지고 있다" [도요하시 LIVE]

18-1 콜드게임 승 거둔 한국 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 18-1 대승을 거둔 한국 선수들이 서로를 격려하고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

5-0 완승 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5-0으로 승리한 대한민국 선수들이 류지현 감독과 하이파이브를 하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 운명의 한일전. 사회인 야구 수준이라고 하지만 마냥 쉽지 않다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀은 추석인 25일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 일본과 슈퍼라운드 1차전을 치른다.

한국은 3전 전승으로 조별 예선을 통과했다. 1차전부터 '난적' 대만을 만났지만, 곽빈의 6이닝 10탈삼진 무실점 역투를 앞세워 5대0으로 이겼다.

Advertisement

2차전에서는 홍콩을 맞아 투수진의 호투가 빛났다. 7이닝 동안 퍼펙트를 기록하며 13대0 콜드게임 승리를 완성했다. 한국이 국제대회에서 퍼펙트를 기록한 건 이번이 처음. 기세를 이어 3차전 태국까지 18대1로 5회 콜드게임 승리를 잡았다.

B조 1위를 기록한 한국은 A조 1위 일본과 맞붙는다. 일본은 이번 대회에 프로 선수를 내지 않았다. 사회인 야구 선수로 채웠지만, 이들의 실력 또한 만만치 않다. 탄탄한 기본기를 바탕으로 한 일본 야구의 특색이 그대로 녹아있다는 평가다.

Advertisement

동시에 선수에 대한 전력분석도 프로 선수보다 적게 될 수밖에 없다.

Advertisement

다만, 한국 타자들에게는 익숙한 유형의 선수들이 될 수 있다.

Advertisement

KBO리그는 올시즌부터 아시아쿼터 제도를 실시했다. 일본 1군에 올라가지 못한 다양한 선수들이 KBO리그에 왔다.

그라운드 방문한 류지현 감독 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 대한민국 류지현 감독이 그라운드를 방문한 뒤 더그아웃으로 돌아가고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

류지현 대표팀 감독은 "아시아쿼터가 생기면서 일본 투수에 대한 제구력 있는 변화구, 완성도 있는 변화구를 본 것이 도움이 된다면 도움이 될 것 같다"고 평가했다.

Advertisement

이 뿐 아니다. 이번 대회를 준비하면서 류 감독은 직접 일본으로 넘어가 선수들을 관찰했다. 류 감독은 "일본 대표팀 선수들은 나와 전력분석팀에서 도시 대항전에 직접 가 첫 경기부터 결승전까지 보고왔다. 그 선수들에 대한 데이터는 가지고 있다. 잘 준비하겠다"고 말했다.

이번 일본 대표팀에 도요타 자동차 소속이 7명이다. 나고야를 연고를 둔 구단이다. 류 감독은 "일본 사회인야구에서 가장 탄탄한 전력을 가진 곳이 도요타다. 자연스럽게 많지 않을까 싶다"고 말했다.

일본전만 잡으면 사실상 메달 확보를 하게 된다. 같은 시간 대만과 중국 경기에서 대만이 승리를 하면 한국의 결승 진출이 확정된다. 중국 역시 만만치 않은 전력이지만, 대만은 이번 대회 프로 선수를 대거 포함하면서 금메달을 향한 열망이 강하다.

Advertisement

류 감독은 "처음 시작할 때부터 6경기를 다 이기려고 한다. 준비한대로 최선을 다하겠다"고 강조했다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com