반쪽이면 어때? 다저스는 좋겠네… 16일 만에 돌아온 슈퍼히어로 1안타 1볼넷, "몸 상태 80~90% 회복, 가을야구 가공할 화력 되찾을 것"

Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani, right, holds his batting guard in his teeth after hitting a single as he waits for a batboy to take it while San Diego Padres first baseman Ty France stands by during the first inning of a baseball game Wednesday, Sept. 23, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정현석 기자]오른팔 이두근 통증과 무릎 통증으로 부상자 명단(IL)에 올랐던 오타니 쇼헤이(32·LA 다저스)가 16일 만에 돌아왔다.

오타니는 24일(한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌디에이고 파드리스와의 홈경기에 2번 지명타자로 선발 출전, 4타수 1안타 1볼넷 2삼진을 기록했다. 최근 15일간의 휴식을 마친 후 치른 첫 실전임에도 출루와 안타를 동시에 기록하며 가을야구를 향한 본격적인 몸풀기에 들어갔다.

오타니는 샌디에이고 선발 로비 레이를 상대로는 삼진과 볼넷을 주고받으며 호흡을 가다듬었다. 이어 7회말 네 번째 타석에서 깔끔한 우전 안타를 터뜨리며 복귀 첫 안타를 신고했다.

Advertisement

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 23: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers bats in the seventh inning against the San Diego Padres at Dodger Stadium on September 23, 2026 in Los Angeles, California. Meg Oliphant/Getty Images/AFP (Photo by Meg Oliphant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

다저스는 이날 타선 침묵 속 매니 마차도에게 투런홈런을 허용하며 1대5로 패했다. 선발 야마모토 요시노부가 6이닝 5안타 4실점(2자책)으로 패전투수가 됐다.

하지만 포스트시즌 진출을 이미 확정한 다저스 입장에서 오타니의 무사 복귀는 가장 큰 소득이다.

현지 매체와 다저스 데이브 로버츠 감독은 오타니의 복귀를 '포스트시즌 대비 실전 감각 정비'라는 관점에서 바라보고 있다.

Advertisement

Advertisement

로버츠 감독은 경기에 앞서 "오타니의 건강 상태는 10점 만점에 8~9점 수준까지 올라왔다"며 "특수 시뮬레이션 기계를 통해 30~40개 이상의 공을 소화하며 타격 타이밍을 점검해왔다"고 설명했다. 이어 "정규시즌 남은 잔여 4경기에 모두 출전시켜 타석에서의 실전 속도감을 회복시킬 계획"이라고 구상을 밝혔다.

Sep 23, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) strikes out in the ninth inning against the San Diego Padres at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

현지 언론은 오타니에게 보름 간의 휴식이 큰 도움이 됐다고 분석했다.

매체들은 "오타니가 부상 부위를 피하느라 타격 메커니즘이 크게 흐트러져 있었으나, 충분한 휴식을 통해 통증을 덜어낸 만큼 포스트시즌에서 가공할 화력을 되찾을 것으로 기대한다"고 전망했다.

Advertisement

Advertisement

한편, 샌디에이고 송성문은 이날 2경기 연속 결장하며 한일 타자 맞대결은 성사되지 않았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com