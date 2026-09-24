'류지현호 金 안심 못한다' 한일전, 일본도 진심이다…86구 던지고 3일 휴식 등판이라니

태국 상대로 18-1 콜드게임 승 거둔 한국 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 18-1 대승을 거둔 한국 선수들이 서로를 격려하고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 사회인 야구라고 만만하게 본다면 정말 큰일날 수 있다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀은 25일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 일본과 슈퍼라운드 1차전을 치른다.

한국은 소형준을 선발투수로 예고했고, 일본은 2002년생 히구치 신을 선발로 내세웠다.

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일본전을 위해 한국은 소형준 카드를 아껴왔다. 조별예선 B조 1차전 선발투수로 에이스 곽빈을 냈고, 홍콩전에는 최민석이 2이닝, 태국전에는 오원석이 4이닝을 던졌다.

결승 진출을 조금 더 수월하게 하기 위해서는 일본을 잡아야 한다. 같은 시간에 열리는 대만과 중국 경기에서 대만이 이긴다면 한국은 곧바로 결승 진출을 확정하게 된다.

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조별리그 A조 1위인 일본도 비록 사회인 야구로 선수가 구성됐지만, 만만하지 않은 상대다.

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한국은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 결승전에서 일본을 상대로 3-0으로 간신히 이겼고, 2023년 항저우 대회에서는 슈퍼라운드에 만나 2-0로 살얼음판을 걸은 뒤 승리를 잡았다.

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류 감독은 "사회인 야구라고 기량이 떨어진다는 건 절대 아니다. 투수들 변화구의 완성도가 굉장히 높다. 그런 부분에서 철저하게 대비해야 한다"고 했다.

점수 크게 벌린 한국 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 4회말 2사 만루 한국 박준순이 만루홈런을 치고 동료들의 격려를 받고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

일본 선발투수 히구치는 중국전에 등판을 하면서 한국을 상대로는 나오기 어려워보였다. 6이닝 동안 86개의 공을 던지며 10개의 삼진을 잡았다. 실점은 1점.

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류 감독은 "일본 사회인 선수들은 선발이면 선발, 중간이면 중간 이렇게 딱 정해지지 않았다"라며 "불펜 투수들도 거의 60~80개 정도를 던지는데 나름대로 결승전까지 가는데 전략을 세우지 않았을까 싶다"고 바라봤다.

한국은 이전보다는 일본 투수에 대한 대비가 잘돼있다. 류 감독은 "아시아쿼터가 생기면서 일본 투수에 대한 제구력 있는 변화구, 완성도 있는 변화구를 본 것이 도움이 된다면 도움이 될 것 같다"고 했다. 이어 "일본 대표팀 선수들은 나와 전력분석팀에서 도시 대항전에 직접 가 첫 경기부터 결승전까지 보고왔다. 그 선수들에 대한 데이터는 가지고 있다. 잘 준비하겠다"고 설명했다.

한편, 류 감독은 소형준을 일본전 선발로 낸 배경에 대해 "올 시즌 계속 KBO리그에서 지켜봤다. 가장 안정된 투수가 곽빈, 그리고 소형준이라고 봤다. 리그에서 굉장히 좋은 역할을 했던 선발투수"라며 "경험을 무시하지 못한다고 생각했다. 조금 더 경험있는 선수가 맡아주는게 좋겠다고 생각했다"고 이야기했다.

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도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com