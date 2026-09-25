'오피셜 나왔다' 한화 유일 10승! 드디어 AG 나온다…"반드시 승리 얻겠다는 각오" [나고야 LIVE]

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회말 투구를 마친 한화 선발투수 왕옌청이 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

한국전 결장한 왕옌청 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 대만 국가대표이자 KBO 한화에서 뛰고 있는 왕옌청이 경기 후 스트레칭을 위해 잔디에 눕고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 왕옌청(25·한화 이글스)의 역할은 슈퍼라운드였다.

대만 야구대표팀은 25일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 중국과 슈퍼라운드 경기를 치른다.

하루 전인 24일 대만은 선발투수로 왕옌청을 예고했다.

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대만은 B조 조별예선 1차전에서 한국에 0대5로 패배했다. 홍콩과 태국을 상대로 승리를 거두면서 조 2위로 슈퍼라운드 진출에 성공했다.

대만이 결승전에 진출하기 위해서는 25일 중국전은 물론 26일 일본을 잡아야 한다. 일단 왕옌청은 슈퍼라운드 첫 번째 경기에 나선다.

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왕옌청은 올 시즌 KBO리그에 도입된 아시아쿼터 제도로 한화 유니폼을 입었다. 26경기에 등판해 11승6패 평균자책점 3.97을 기록하며 24일까지 한화의 유일한 두 자릿수 승리 투수로 이름을 올리고 있다.

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11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

한국 무대에서 뛰었던 만큼, 한국전 등판이 유력해 보였다. 그러나 당시 대만의 선택은 20세 아마추어 선수 린이웨이였다. 전략은 절반의 승리로 끝났다. 린이웨이는 1실점으로 호투를 펼쳤다. 그러나 불펜이 흔들렸고, 타선도 터지지 않았다.

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왕옌청의 한국전 등판 불발에는 또 하나의 이유가 있었다. 탕덩카이 대만 대표팀 감독은 20일 훈련을 마친 뒤 "왕옌청이 어떤 제한이 있는지 한국은 알고 있을 것"이라며 "한화와 우리가 어떤 조건에 대해 이야기를 했다. 국가대표에게 정보를 제공했을 것이라고 생각한다. 이런 것들을 두려워하지 않는다. 우리가 정한 규정대로 나아갈 뿐"이라고 밝혔다. 제한이 걸려있는 왕옌청 카드를 최대한 효율적으로 쓸 수 있는 경기가 슈퍼라운드라는 판단이었다.

대만 '야후 스포츠'는 '왕옌청은 이번 대회에서 미국 마이너리그 소속 린위민과 함께 대만 대표팀의 확실한 에이스 원투펀치로 꼽힌다'라며 '당초 야구계 안팎에서는 한국과의 조별리그 첫 경기 선발로 왕옌청이 나설 것이란 예측이 지배적이었다. 하지만 대만 벤치는 예상을 깨고 20세의 어린 투수 린이웨이를 선발 마운드에 올렸고, 왕옌청은 끝내 등판하지 않아 투수 기용을 두고 다양한 분석이 쏟아진 바 있다'고 설명했다.

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매체는 이어 '대만으로서는 더 이상 물러설 곳이 없다. 벼랑 끝에 선 대만은 에이스 왕옌청을 선발로 투입해 중국 타선을 꽁꽁 묶고 반드시 승리를 쟁취하겠다는 각오'라고 이야기했다.

중국은 선발투수로 쑤어시디가 나온다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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