KIA 안도의 한숨 내쉰다…꼬리뼈 강타→1루 충돌 다 괜찮다, "다른 소식 없네요" [나고야 LIVE]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KIA의 경기. 박재현과 함께 밝은 표정으로 훈련하는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 김도영과 박재현이 주루 훈련 중 이야기를 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] "오늘 세게 세게 잘 친다고 하더라."

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀은 23일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 열린 태국과 조별리그 3차전에서 18대1로 승리했다.

대승을 거두며 한국은 B조 1위로 조별예선을 통과했다. 투수력도, 타격도 모두 완벽했다.

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승리의 기쁨은 있었지만, 아찔했던 장면이 나왔다.

1회말 1번타자로 나온 박재현(KIA)은 볼넷을 골라낸 뒤 2루 도루를 시도했다. 태국 포수가 던진 공이 박재현의 엉덩이 부분을 강타했다. 박재현은 한동안 고통을 호소했다.

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하필이면 가장 아픈 부분에 맞았다. 박재현은 "꼬리뼈에 맞았다. 뼈에 정통으로 맞았다. 살이나 이런 곳에 맞으면 아무렇지 않았을텐데 뼈에 정확하게 맞았다"고 하소연했다.

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도루 시도하는 박재현 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 1회말 무사 한국 박재현이 도루를 시도하고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

'만루포' 박재현 주먹 불끈 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 2회말 무사 만루 한국 박재현이 만루홈런을 치고 동료들의 격려를 받고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

다행히 큰 부상은 피했다, 24일 도요하시 구장에서 진행한 자율 훈련에 참가한 박재현은 "괜찮다"고 이야기했다. 멍이 들 듯 통증이 살짝 있긴 했지만, 경기에는 지장이 없을 정도다

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류 감독은 "트레이너가 매일 보고를 한다. 다른 소식이나 문제가 있다는 보고는 없다"라며 "오늘 세게 세게 잘 치더라"고 이야기했다.

KIA가 가슴 철렁했을 장면은 하나 더 있었다. 박재현에 이어 윤동희(롯데)가 볼넷을 얻어냈고, 김도영(KIA)이 투수 앞 땅볼을 쳤다. 김도영은 1루로 전력 질주를 했고, 이 과정에서 1루수와 작은 충돌이 있었다. 투수의 송구가 빨라서 결과는 아웃. 그러나 베이스를 밟고 지나던 김도영은 그라운드에 굴렀다.

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김도영은 "일단 1루수와 부딪힌 상황이었다. 1루수가 왜 거기 있는지 모르겠지만, 정상적인 플레이를 하다가 그냥 부딪혔다"라고 당시 상황을 설명했다. 특히 김도영은 최근 코뼈가 부러져 수술을 받은 뒤였다. 아직 완전히 붙기에는 이른 시기이기도 하다. 김도영은 이후 세 번의 타석을 추가로 소화했다. 마지막 타석에서는 안타도 나왔다.

득점 성공하는 김도영 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회말 1사 3루 대한민국 김도영이 노시환의 1타점 희생타 때 득점에 성공하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

류 감독도 다음 경기 기대로 김도영에게 큰 이상이 없음을 알렸다. 김도영은 3경기에서 2할7푼3리를 기록했다. 다소 타격 페이스가 떨어졌던 가운데 예선전 마지막 경기에서의 안타가 반등 요소가 되길 바랐다.

류 감독은 "본인이 대회에 임하는 마음이 남달랐을 거라고 생각이 든다. 또 본인이 잘해야 한다는 생각도 있었을 것"이라며 "우리가 기대하는 정도의 정상 컨디션은 아니지만, 예선전 마지막 타석에서 안타가 나왔다. WBC 때도 오사카에서 마지막 타석에서 변화구를 받아쳐 홈런을 치면서 타격감이 올라올 것 같다는 생각을 했다. 타자는 사실 그런 계기가 중요한데 (마지막 타석 안타는) 긍정적이다"라고 이야기했다.

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도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com