결승전 '올인' 하려면…"사회인도 기량 안 떨어져" 한일전 승리, 자존심 말고도 수확이 많다 [도요하시 현장]

18-1 콜드게임 승 거둔 한국 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 18-1 대승을 거둔 한국 선수들이 서로를 격려하고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

'만루포' 경기에 쐐기 박은 박재현 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 2회말 무사 만루 한국 박재현이 만루홈런을 치고 동료들의 격려를 받고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] '숙적' 일본과의 한가위 매치. 자존심 뿐 아니라 꼭 이겨야하는 이유가 있다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀은 25일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 일본과 슈퍼라운드를 치른다.

5회 연속 금메달에 도전하는데 있어 순조로운 과정이 이어지고 있다. 지난 6월 최종 엔트리를 발표한 대표팀은 한 명의 부상자 없이 그대로 소집이 됐다.

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경기 결과도 좋았다. 3전 전승으로 조별 예선을 통과했다. 1차전부터 '난적' 대만을 만났지만, 곽빈의 6이닝 10탈삼진 무실점 역투와 후반 집중력이 살아나면서 5대0으로 이겼다.

2차전에서는 홍콩을 맞아 7이닝 동안 퍼펙트를 하며 13대0 콜드게임 승리를 했다. 한국이 국제대회에서 퍼펙트를 기록한 건 최초. 3차전 태국까지 18대1로 5회 콜드게임으로 이겼다.

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B조 1위를 기록한 한국은 A조 1위 일본과 맞붙는다.

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일본은 사회인 야구 선수가 나오지만 그동안 한국을 상대로 좋은 모습을 보여줬다. 2018년 자카르타-팔렘방 대회 결승전에서 일본을 상대로 3-0으로 접전이 이어졌고, 2023년 항저우 대회에서는 슈퍼라운드에 만나 2-0으로 진땀을 뺀 바 있다.

5-0 완승 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5-0으로 승리한 대한민국 선수들이 류지현 감독과 하이파이브를 하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

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사회인 야구라고 하지만, 기본기가 탄탄하다는 평가. 류 감독은 "사회인 야구라고 기량이 떨어진다는 건 절대 아니다. 투수들 변화구의 완성도가 굉장히 높다. 그런 부분에서 철저하게 대비해야 한다"고 강조했다.

류 감독은 이어 "아시아쿼터가 생기면서 일본 투수에 대한 제구력 있는 변화구, 완성도 있는 변화구를 본 것이 도움이 된다면 도움이 될 것 같다"라며 "일본 대표팀 선수들은 나와 전력분석팀에서 도시 대항전에 직접 가 첫 경기부터 결승전까지 보고왔다. 그 선수들에 대한 데이터는 가지고 있다. 잘 준비하겠다"고 했다.

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일본전이라서 이겨야 하는 것이 아니다. 결승전 대비를 위해서라면 반드시 승리가 필요하다. 일본전만 잡으면 사실상 메달 확보를 하게 된다. 같은 시간 대만-중국전에서 대만이 이기면 한국은 결승 진출을 확정 짓게 된다. 대만은 이번 대회 프로 선수를 대거 포함하면서 금메달을 향한 열망이 강하다. '에이스' 왕옌청(한화)을 내세웠다.

한국전 결장한 왕옌청 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 대만 국가대표이자 KBO 한화에서 뛰고 있는 왕옌청이 경기 후 스트레칭을 위해 잔디에 눕고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

결승 진출을 하게 되면 중국전은 조금 더 수월하게 준비할 수 있게 된다. 투수 운용 방식도 바뀔 가능성이 높다. 가장 좋은 투수를 모두 결승전에 대기시키며 '올인'할 수 있는 상황도 열린다.

일단 일본을 이겨야 한다. 일본은 2002년생 히구치 신을 선발로 내세웠다. 중국전에 등판해 6이닝 동안 86개의 공을 던졌다. 1실점을 했고, 삼진은 10개나 잡았다.

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류 감독은 "일본 사회인 선수들은 선발이면 선발, 중간이면 중간 이렇게 딱 정해지지 않았다"라며 "불펜 투수들도 거의 60~80개 정도를 던지는데 나름대로 결승전까지 가는데 전략을 세우지 않았을까 싶다"고 이야기했다.

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 소형준이 워밍업을 마치고 발걸음을 옮기고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

한국은 소형준이 나온다. 올 시즌 20경기에서 8승3패 평균자책점 3.38을 기록했다.

류 감독은 "올 시즌 계속 KBO리그에서 지켜봤다. 가장 안정된 투수가 곽빈, 그리고 소형준이라고 봤다. 리그에서 굉장히 좋은 역할을 했던 선발투수"라며 "경험을 무시하지 못한다고 생각했다. 조금 더 경험있는 선수가 맡아주는게 좋겠다고 생각했다"고 소형준을 낙점한 이유를 밝혔다.

류 감독은 "처음 시작할 때부터 6경기를 다 이기려고 한다. 준비한대로 최선을 다하겠다"고 강조했다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com