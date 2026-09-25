마무리가 홈경기 '트라우마'라니…원정은 철벽, '25G ERA 0.00' 세이브 1위 투수의 미스터리 [SC포커스]

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 김재윤. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 9회말 무사 만루 위기를 실점 없이 넘긴 삼성 마무리 김재윤을 연호하는 섬성 야구팬들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

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[스포츠조선 김영록 기자] 홈에선 마무리답지 않게 심약하다. 하지만 원정에선 철벽이다.

삼성 라이온즈 김재윤(36)의 미스터리는 계속된다. 삼성은 24일 인천 SSG 랜더스전에서 5대4, 1점차 신승을 거뒀다.

이날 승리로 삼성은 78승째(3무52패)에 1위 KT 위즈에 3경기 뒤진 2위를 유지했다.

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삼성 마무리 김재윤의 징크스 같지 않은 징크스는 이날도 이어졌다. 김재윤은 5-3으로 앞선 8회 2사에 등판, 아웃카운트 4개를 '무자책'으로 잡아내며 블론 없이 승리를 완성했다. 9회말 1사 1,2루 위기에서 SSG 이지영을 3구삼진으로 돌려세우며 포효했지만, 이어진 오태곤의 2루 강습 땅볼 때 공을 잘 잡은 삼성 2루수 김상준의 악송구가 나오면서 1실점했다.

하지만 이닝을 끝낼 수 있는 상황에서 나온 수비의 실책 때문에 실점이 나온 만큼, 자책점으로 기록되진 않았다.

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 승리한 삼성 마무리 김재윤, 포수 장승현이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

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이로써 김재윤은 올시즌 원정 25경기에서 27⅔이닝을 소화하며 5승무패 14세이브, 평균자책점 0의 '미스터 제로' 행진을 이어갔다. 김재윤은 올해 34세이브로 이 부문 1위를 질주중이다. 이날 세이브로 LG 손주영(30세이브) KT 박영현(27세이브)과의 차이를 하나 더 벌리며 세이브왕 굳히기 모드에 돌입했다.

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다만 올해 가을야구를 앞둔, 더 나아가 한국시리즈를 꿈꾸는 삼성 입장에선 김재윤 특유의 홈-원정에서의 극심한 차이가 고민이 될법도 하다.

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올시즌 김재윤은 홈구장 대구 삼성라이온즈파크에서는 36경기 33⅓이닝을 소화하며 22실점을 기록했다. 2승5패 19세이브에 5블론, 평균자책점 5.94를 기록중이다. 시즌 수성률이 87.2%에 달하는데, 대구에서만 이상할 정도로 부진하다.

김재윤의 대구 공포증은 비단 올해만의 일은 아니다. 삼성 이적 첫해인 2024년에는 30경기 29⅔이닝 2승5패11홀드7세이브, 평균자책점 4.85를 기록했다. 지난해에는 27경기 23⅔이닝 3승4패 5세이브, 평균자책점 8.37이었다.

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21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 투구하고 있는 삼성 김재윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

리그에서 단연 홈런 치기 가장 편한 구장으로 꼽히는 라이온즈파크 특유의 외야 직선담장 때문이란 분석이 유력하다. 마무리투수에게 트라우마라니 어울리지 않는 얘기다. 하지만 삼성이 가을야구에서 목표를 달성하기 위해선, 김재윤이 이같은 현실을 뛰어넘어야한다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com