'0.083 충격' 휴식 반납! 한화 유일 3할 타자 이토록 간절하다, "한일전, 무조건 이겨야죠"

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 문현빈. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 문현빈이 안타를 치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] "자신감 회복하려고 했습니다."

문현빈(22·한화 이글스)은 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 8푼3리(12타수 1안타)에 그치고 있다.

조별예선 내내 침묵했던 문현빈은 마지막 태국전에서 침묵을 깼다. 4회 무사 2루에서 2루타를 치면서 길었던 무안타 행진을 멈췄다.

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류지현 대표팀 감독은 "본인만 안타가 안 나오다 보니까 괜히 주위에서도 격려한다고 얘기를 해주는데 (선수는) 그걸 의식할 수 밖에 없다. 다행히 안타가 나와서 더 편하게 하지 않을까 싶다"고 미소를 지었다.

하루 뒤인 24일. 휴식일이었지만, 문현빈은 훈련을 자청했다. 선발 투수 소형준(KT)과 곽빈(두산), 외야수 박재현(KIA) 포수 김건희(키움)가 함께 했다.

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문현빈은 "뭔가 안 맞다 보니까 자신감 회복하려고 했다"라며 훈련 참석 배경을 설명했다. 그는 이어 "회복한 것 같다"고 미소를 지었다.

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슈퍼라운드와 결승전이 열리는 도요하시 구장은 규모는 가운데 펜스 115m, 좌우 펜스 93m로 작은 규모의 구장이다. 다만, 펜스에는 높게 철망이 설치돼있다.

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수비 대비는 일단 마쳤다. 문현빈은 "사직야구장도 펜스가 높다. 그런 것도 체크했고, 공이 얼마나 튀는지 확인했다"고 이야기했다.

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 문현빈이 타격훈련에 나서고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

일본은 사회인 야구 선수들이 참가한다고 하지만 수준이 낮지 않다. 류 감독은 "사회인 야구라고 기량이 떨어진다는 건 절대 아니다. 투수들 변화구의 완성도가 굉장히 높다. 그런 부분에서 철저하게 대비해야 한다"고 밝혔다.

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일본 선발투수는 히구치 신. 21일 중국전에서 86개의 공을 던졌지만, 3일 휴식 후 한국전에 올라온다.

문현빈은 "전력분석팀과 이야기를 해야할 것 같다. (S존이) 한국과 비교해 위아래보다는 사이드가 넓어서 공략을 잘해야할 것 같다. 그렇다고 일관성이 없는 건 아니다"라고 이야기했다.

한국 야구팬들은 현지 야구장에 방문해 선수들을 응원하고 있다. 문현빈은 "상대보다 응원을 잘해주셔서 기운도 많이 받았다. 좋은 경기를 하려고 한다"고 했다.

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추석에 열리는 한일전인 만큼, 각오도 남다르다. 문현빈은 "한일전은 축구든 농구든 야구든 모두 이겨야한다고 생각한다. 무조건 이긴다는 각오"라고 힘주어 말했다.

도요하시=이종서기자 bellstop@sportschosun.com