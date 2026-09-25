"실투 하나면 맞는다" 한화 차세대 거포! '후반기 집중육성' 위협적인 남자, 20세 한지윤의 진심 [인터뷰]

인터뷰에 임한 한화 한지윤. 김영록 기자

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 1,3루 대타 한지윤이 좌월 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 7회말 2사 2,3루 한지윤이 2타점 적시타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[스포츠조선 김영록 기자] "실투 하나 잘못 던지면 큰거 맞는다는 느낌을 주고 싶다. 상대 투수를 불편하게 만드는게 목표다. 표정은 따로 연습하는 건 아니다."

20세 풋내기가 프로 1군을 뒤흔드는 후반기를 보냈다. 데뷔 2년차 한지윤(20)은 올한해 허인서와 더불어 한화 이글스 타선에 새 바람을 불어넣었다.

타율 2할8푼7리 6홈런 OPS(출루율+장타율) 0.855를 기록하며 한화 타선을 이끄는 젊은피로 성장했다. 김경문 한화 감독은 올시즌 핵심 타자 문현빈을 중견수로 기용한 이유에 대해 "(포지션이 제한적인)한지윤을 더 자주 쓰고 싶어서"라고 말하기도 했다.

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경기상고 출신 한지윤은 입단 당시 포수였지만, 프로에서 좌익수와 1루수로 포지션을 바꿨다. 올시즌에는 좌익수에 전념했지만, 향후 강백호가 1루에 완전히 정착하게 되면 1루-지명타자 로테이션을 통해 더 많은 기회를 얻게 될 전망이다.

한지윤은 "감독님께서 기회를 계속 주시니까 더 자신있게 플레이할 수 있다. 덕분에 성적도 괜찮게 나오는 것 같다"며 만족감을 표했다.

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공을 골라내기보단 적극적으로 스윙하는 타자다. 한지윤은 "퓨처스 시절에는 타이밍이나 포인트가 조금씩 어긋나서 실투를 놓치곤 했다. 그러다보니 자연스럽게 카운트도 몰리고, 타격이 힘들었다. 올해 1군에서는 그 포인트를 앞쪽에서 일정하게 맞추는데 초점을 뒀다"면서 "힘은 충분하다고 생각한다. 앞에서 정확히 맞추기만 하면 좋은 타구가 나오는 것 같다"고 설명했다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 한지윤이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

"스윙 스피드가 느리다고 생각하진 않는데, 항상 직구에 늦는 경우가 많았다. 그래서 변화구에 헛스윙을 하더라도 앞쪽에서 맞으면 결과를 만들어낼 수 있으니까, 배트 헤드에 맞는 한이 있더라도 과감하게 앞쪽에서 치려고 노력했다. 내가 계속 쳐온 포인트를 바꾼다는게 사실 모험이고, 타자들한텐 굉장히 예민한 부분인데, 다행히 좋은 결과로 이어졌다."

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같은 팀에 리그를 대표하는 거포 강백호와 노시환이 있다. 한지윤은 실시간으로 보고 배우며 성장하고 있다.

덧붙여 모두의 롤모델 김도영(KIA 타이거즈)이 더해졌다. 한지윤은 "포인트를 굉장히 앞쪽에 맞춘다. 그러다보니 타구 속도도 엄청나게 빠르지 않나. KIA랑 시합할 때마다 주의깊게 지켜보며 많이 배운다"고 강조했다.

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26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 1,3루 대타 한지윤이 좌월 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

6개의 홈런 중 하나는 지난 9일 LG 트윈스전 만루홈런이 포함돼있다. 그것도 밀어서 넘긴 홈런이다. 한지윤은 "좌타자였으면 몸에맞을 만큼 바깥쪽 벗어난 공이었다. 쳤을 때는 아차 했는데, 각도가 잘 맞았다. 바람도 많이 도와준 것 같다"며 멋쩍게 웃었다.

아직 좌익수 수비 경험이 많지않다보니 아쉬움이 있다. 한지윤은 "타구 판단은 어느 정도 적응해가는 것 같은데, 확실히 첫발 스타트가 남들보다 늦는다. 발이 빠른 것도 아니다보니 쉽지 않다. 특히 펜스플레이가 어렵다"고 돌아봤다.

그래도 포수 출신이다보니 타고난 어깨는 좋다. 홈송구 때는 포수의 2루 송구 느낌으로 낮게 깔려가는 맛도 있다.

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한지윤은 "포수 때는 짧게 던지는데 맞춰져있었다. 너무 멀리 던지려고만 애쓰면 공이 뜨는 경우가 많았다. 2바운드가 되더라도 낮게 던지려고 노력중"이라고 설명했다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기.타석에 나선 한화 한지윤. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

타석에 섰을 때 강렬한 인상이 트레이드마크다. 하지만 한지윤은 "연습한 표정 같은 건 아니다. 라이트 때문에 눈이 부시다보니 조금 찡그리고 투수를 바라볼 뿐"이라며 손을 내저으면서도 "실투 하나면 큰거 맞는다, 그런 강한 존재감을 가진 타자가 되고 싶다. 상대 배터리의 마음이 편하지 않아야 볼도 많아지고, 실투도 많아질 것 같다"고 강조했다.

"내가 생각하는 대로 왔는데도 배트를 내밀지 못하고 돌아서는 타자가 되고 싶진 않다. 이거다 싶으면 최대한 과감하게, 강하게, 자신있게 스윙하는 타자가 되겠다. 직구든 변화구든 끈질기게 싸우는, 절대 만만하지 않은 타자가 되는게 꿈이다. 모두의 기대에 부응하고 싶다."

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com