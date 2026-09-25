오타니 저리 비켜! 1572억의 남자, ML 역사상 7번째 40-40 달성 → MVP 사실상 확정각…컵스도 가을야구 진출 겹경사

[스포츠조선 김영록 기자] 마침내 40(홈런)-40(도루)에 도달했다. 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 연속 시즌 MVP 기록을 가로막기에 충분한 성과다.
피트 크로우-암스트롱(PCA, 시카고 컵스)은 메이저리그 역사상 7번째, 그리고 컵스 역사상 첫 40-40의 주인공이 됐다.
크로우-암스트롱은 25일(한국시간) 미국 시카고의 리글리필드에서 열린 마이애미 말린스전에서 1회말 볼넷으로 출루한 뒤 다음 타자 스즈키 세이야의 초구에 2루 도루에 성공했다.
올시즌 40개째 도루다. 앞서 이미 홈런 45개를 쏘아올린 그는 이 도루로 드디어 40-40 클럽 가입에 성공했다. 전광판에서는 40-40이 큼지막하게 표기됐고, 홈팬들의 뜨거운 박수가 쏟아졌다. 중계진은 "MVP가 될 피트 크로우-암스트롱의 40-40"이라고 외쳤다. 크로우-암스트롱은 헬멧을 들어 팬들의 환호에 답했다.
크레이그 카운셀 컵스 감독은 "피트에겐 정말 놀라운 시즌이다. 이렇게 뜨거운 관심 속에서 매경기 뛰는 것은 매우 특별한 경험"이라며 격려와 찬사를 보냈다.
메이저리그 역사상 40-40 클럽에 가입한 선수는 호세 칸세코(1988년)를 시작으로 배리 본즈(1996년) 알렉스 로드리게스(1998년) 알폰소 소리아노(2006) 로날드 아쿠냐 주니어(2023년) 오타니(2024년) 이후 크로우-암스트롱이 7번째다.
오타니가 막판 부상으로 비틀거리면서 크로우-암스트롱은 대항마없는 내셔널리그 MVP 후보로 떠오르고 있다. 크로우-암스트롱은 "팬들의 응원과 박수에 감격했다. 정말 간절히 원했던 기록이고, 팬들 역시 뜨겁게 원했다는 걸 알수 있다"면서 "이런 세리머니엔 약하지만 즐겁다"며 웃었다.
이날 컵스는 선발 매슈 보이드가 7이닝 1실점으로 호투하며 마이애미에 2대1 승리를 따냈다. 올시즌 88승 71패를 기록, 2년 연속 포스트시즌 진출을 확정
지었다. 크로우-암스트롱은 3회 두번째 타석에선 안타도 기록하며 팀 승리를 도왔다.
2020년 신인 드래프트 1라운드 전체 19순위로 뉴욕 메츠에 지명된 크로우-암스트롱은 이듬해 하비에르 바에즈-트레버 윌리엄스와 맞트레이드, 컵스 유니폼을 입었다.
2023년 빅리그에 첫 데뷔했지만, 빅리그의 벽은 높았다. 크로우-암스트롱은 2024년 123경기에 출전하는 등 주전 중견수 자리를 꿰찼지만, 타율 2할3푼7리 10홈런 OPS(출루율+장타율) 0.670에 그쳤다.
하지만 지난해 31홈런-95타점-35도루를 달성하며 눈을 뜬 크로우-암스트롱은 올시즌 타율까지 2할8푼으로 끌어올렸다. 출루율과 장타율이 작년대비 9푼씩 올랐고, 그 결과 45홈런 107타점 40도루, OPS 0.948를 기록하며 공수를 겸비한 괴물 타자로 다시 태어났다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com