이기면 결승 유력! 운명의 한일전 라인업 공식발표…김도영 리드오프, '0.086'→'0.500' 외야수 교체 [도요하시 LIVE]

윤동희, 솔로홈런 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회말 2사 한국 윤동희가 솔로홈런을 치고 격려를 받고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

한국 김도영 타격 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 3회 초 선두타자 3번 김도영이 타격하고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 운명의 한일전 라인업이 공개됐다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 야구대표팀은 25일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 일본과 슈퍼라운드 경기를 한다.

조별예선을 3전 전승으로 통과한 한국은 이날 일본을 잡으면 결승 진출에 성큼 다가가게 된다. 같은 시간에 열리는 중국-대만전에서 대만이 이기면 결승 진출이 확정된다.

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김도영 1번 카드를 다시 꺼내들었다. 김도영은 3경기에서 2할7푼3리를 기록했다. 타격 페이스가 뜨겁지 않지만, 예선 3차전 태국전에서 안타를 치면서 분위기를 바꿨다.

류지현 대표팀 감독은 하루 전인 24일 "본인이 대회에 임하는 마음이 남달랐을 거라고 생각이 든다. 또 본인이 잘해야 한다는 생각도 있었을 것"이라며 "우리가 기대하는 정도의 정상 컨디션은 아니지만, 예선전 마지막 타석에서 안타가 나왔다. WBC 때도 오사카에서 마지막 타석에서 변화구를 받아쳐 홈런을 치면서 타격감이 올라올 것 같다는 생각을 했다. 타자는 사실 그런 계기가 중요한데 (마지막 타석 안타는) 긍정적이다"이라고 밝혔다.

김도영 격려하는 류지현 감독 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회말 1사 3루 한국 노시환 희생플라이 때 득점에 성공한 3루주자 김도영이 류지현 감독의 환영을 받고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

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이날 한국은 김도영(3루수)-김주원(유격수)-노시환(1루수)-문보경(지명타자)-박준순(2루수)-윤동희(우익수)-조형우(포수)-박재현(좌익수)-김지찬(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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예선 3경기에서 12타수 1안타로 타격감이 좋지 않았던 문현빈이 빠졌다.

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문현빈은 24일 도요하시 구장에서 진행한 자율 훈련에도 참석해 타격감을 올리려고 노력한 바 있다. 그러나 일단 선발에서 제외돼 후반에 출전할 전망이다. 반면 윤동희는 예선전 타율 5할(8타수 4안타)로 좋은 타격감을 보여줬다.

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 소형준이 캐치볼을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

이날 한국은 선발투수로 소형준을 내세웠다. 일본전을 위해 아껴둔 카드다.

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소형준은 올 시즌 20경기에서 8승3패 평균자책점 3.38의 성적을 남겼다.

류 감독은 소형준을 일본전 투수로 낙점한 배경에 대해 "올 시즌 계속 KBO리그에서 지켜봤다. 가장 안정된 투수가 곽빈, 그리고 소형준이라고 봤다. 리그에서 굉장히 좋은 역할을 했던 선발투수"라며 "경험을 무시하지 못한다고 생각했다. 조금 더 경험있는 선수가 맡아주는 게 좋겠다고 생각했다"고 밝혔다

소형준 역시 24일 자율 훈련에 참석해 도요하시 구장의 마운드를 직접 점검했다. 소형준은 "실전에서 공을 던지지 않은 게 오래 돼서 마운드 경사를 타는 등 감각적인 부분을 체크했다"라며 "지난 홍콩전(도요하시 구장)에서도 마운드에 올라와 보고 느꼈는데, 오늘 연습에서는 1루가 어떻게 보이는 지 등을 체크했다. 실전은 또 다르겠지만, 초반에 잘 시작하는 게 좋을 것 같다"고 이야기했다.

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소형준은 이어 "아무래도 좀 많이 쉬다보니 몸도 가볍고 팔도 가볍다. 오랜시간 경기에 나가지 않아서 걱정이 됐는데 초반에 잘 풀어갈 수 있게 생각하고 있다"고 이야기했다.

일본은 '초강수'를 뒀다. 구치 신이 선발로 등판한다. 지난 21일 중국전에 선발로 나와 86구를 던지며 6이닝 10탈삼진 1실점으로 호투했다.

일본은 야노 유키야(유격수)-소에다 마나미(2루수)-무코야마 모토키(좌익수)-아이자와 료스케(중견수)-미즈타니 쇼헤이(우익수)-쿠마다 토요(지명타자)-야마다 켄타(1루수)-와다 케이타(3루수)-츠지모토 유키(포수)가 선발 출전한다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com