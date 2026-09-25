韓 야구 5회 연속 金 악재! 곽빈 다음 안정감 기대했는데…"日 사회인, 기량 안 떨어진다" 진짜였다

소형준, 2이닝 무실점 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 2회말 한국 선발 투수 소형준이 2이닝을 무실점한 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

역투하는 한국 선발 소형준 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회말 한국 선발 투수 소형준이 역투하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 소형준(KT 위즈)이 충격의 강판을 당했다.

소형준은 25일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 일본과 슈퍼라운드 경기에서 3이닝 4안타 4사구 2개 2탈삼진 3실점(2자책)을 기록했다.

조별 예선을 3전 전승을 마친 한국은 일본과의 경기를 이기면 결승 진출 9부 능선을 넘게 된다.

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일본은 프로 선수가 아닌 사회인 선수로 구성돼 있다. 그러나 류지현 대표팀 감독은 "사회인 야구라고 기량이 떨어진다는 건 절대 아니다. 투수들 변화구의 완성도가 굉장히 높다. 그런 부분에서 철저하게 대비해야 한다"고 경계했다.

볼넷 준 소형준 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 3회말 1사 2루 한국 선발 투수 소형준이 상대에게 볼넷을 준 뒤 포수 조형우와 마운드에서 대화하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

일본 사회인 야구는 정말 탄탄했다. 한국 선발 투수는 소형준. 올 시즌 20경기에서 8승3패 평균자책점 3.38을 기록했다. 2023년 항저우 아시안게임부터 2024년 프리미어12, 올해 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC)까지 국제 경험도 많다. 류 감독은 "올 시즌 계속 KBO리그에서 지켜봤다. 가장 안정된 투수가 곽빈, 그리고 소형준이라고 봤다. 리그에서 굉장히 좋은 역할을 했던 선발투수"라며 "경험을 무시하지 못한다고 생각했다. 조금 더 경험있는 선수가 맡아주는게 좋겠다고 생각했다"고 말했다.

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이날 일본은 야노 유키야(유격수)-소에다 마나미(2루수)-무코야마 모토키(좌익수)-아이자와 료스케(중견수)-미즈타니 쇼헤이(우익수)-쿠마다 토요(지명타자)-야마다 켄타(1루수)-와다 케이타(3루수)-츠지모토 유키(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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역투하는 소형준 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 2회말 한국 선발 투수 소형준이 역투하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

소형준은 2사 후 2루타를 맞고, 몸 맞는 공까지 나왔다. 그러나 미즈타미를 땅볼로 잡아내면서 이닝을 마쳤다.

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2회말는 삼자범퇴. 그러나 3회말 대형사고가 터졌다. 선두타자 츠지모토에게 안타를 맞은 뒤 야노의 땅볼로 1사 1루가 됐다. 그러나 도루를 허용한 뒤 볼넷이 나왔고, 무코야마의 2루타로 실점을 했다. 이후 아이자와의 땅볼로 3루 주자가 홈으로 들어왔고, 미즈타니의 적시타 때 실책이 겹치면서 3-0으로 점수가 벌어졌다. 쿠마다를 땅볼로 처리하면서 이닝을 마쳤다.

총 54개의 공을 던진 소형준은 0-3으로 지고 있는 4회말 김진욱에게 마운드를 넘겨줬다.

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도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com