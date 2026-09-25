'이럴수가' 韓 진짜 굴욕의 순간 나오나…0:3→0:5 더 멀어졌다 [나고야 LIVE]

역투하는 조병현 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 6회말 한국 조병현이 역투하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 추격이 필요한 시점. 오히려 실점이 나왔다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 25일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 일본과 슈퍼라운드 맞대결을 펼쳤다.

선발투수 소형준(KT)이 3이닝 3실점으로 충격의 조기 강판을 당했다. 일본의 정교한 타격에 고전했다.

Advertisement

일본은 야노 유키야(유격수)-소에다 마나미(2루수)-무코야마 모토키(좌익수)-아이자와 료스케(중견수)-미즈타니 쇼헤이(우익수)-쿠마다 토요(지명타자)-야마다 켄타(1루수)-와다 케이타(3루수)-츠지모토 유키(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

역투하는 한국 선발 소형준 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회말 한국 선발 투수 소형준이 역투하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

전원 사회인 선수로 구성됐지만, 일본은 탄탄한 경기력을 보여줬다. 1회와 2회를 잘 넘겼지만 3회 실점으로 이어졌다. 3회말 선두타자 츠지모토에게 안타를 맞은 뒤 야노의 땅볼로 1사 1루가 됐다. 그러나 도루를 허용한 뒤 볼넷이 나왔고, 무코야마의 2루타로 실점이 나왔다.

Advertisement

아이자와의 땅볼로 3루 주자가 홈으로 들어왔고, 미즈타니의 적시타 때 실책이 겹치면서 3-0으로 점수가 벌어졌다. 쿠마다를 땅볼로 처리했지만, 점수가 벌어진 상태.

Advertisement

역투하는 김진욱 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 5회말 한국 김진욱이 역투하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

김진욱이 올라온 4회와 5회를 무실점으로 넘어갔지만, 6회 추가 실점이 나왔다. 조병현이 실점을 했다.

Advertisement

선두타자 쿠마다에게 안타를 맞은 뒤 야마다가 삼진으로 돌아섰다. 와다가 볼넷을 얻어낸 가운데 츠지모토를 삼진 처리하며 한숨 돌리는 듯 했다. 그러나 야노와 소에다의 연속 안타로 2실점이 나왔다. 무코야마를 삼진으로 잡았지만 점수는 5-0까지 벌어진 뒤였다.

도요하시=이종서기자 bellstop@sportschosun.com