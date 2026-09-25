'韓 대굴욕' 3일 쉰 日 사회인에게 7이닝을 묶였다…병살타 3개→6이닝 연속 세타자 아웃 '충격' [도요하시 LIVE]

역투하는 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발 투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 3일 쉬고 등판. 일본의 승부수에 한국이 속수무책 당했다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 25일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 일본과 슈퍼라운드 경기를 치렀다.

이날 일본 선발투수는 히구치 신. 지난 21일 중국전에 선발로 나와 86구를 던지며 6이닝 10탈삼진 1실점을 기록한 바 있다.

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일본은 이번 대회 사회인야구 선수로만 구성했다. 류 감독은 "사회인 야구라고 기량이 떨어진다는 건 절대 아니다. 투수들 변화구의 완성도가 굉장히 높다. 그런 부분에서 철저하게 대비해야 한다"고 강조했다.

다만, 기댈 부분도 있었다. 류 감독은 "아시아쿼터가 생기면서 일본 투수에 대한 제구력 있는 변화구, 완성도 있는 변화구를 본 것이 도움이 된다면 도움이 될 것 같다"라며 "일본 대표팀 선수들은 나와 전력분석팀에서 도시 대항전에 직접 가 첫 경기부터 결승전까지 보고왔다. 그 선수들에 대한 데이터는 가지고 있다. 잘 준비하겠다"고 했다.

역투하는 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발 투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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우려는 현실이 됐다. 한국은 6회까지 히구치의 피칭에 꽁꽁 묶였다.

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이날 한국은 김도영(3루수)-김주원(유격수)-노시환(1루수)-문보경(지명타자)-박준순(2루수)-윤동희(우익수)-조형우(포수)-박재현(좌익수)-김지찬(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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1회 김도영이 내야 뜬공으로 돌아선 가운데 김주원이 안타를 쳤다. 그러나 노시환의 2루수-유격수-1루수로 이어지는 병살타에 아웃이 됐다.

2회와 3회는 삼자범퇴. 4회는 1회와 같은 그림이 됐다. 김도영이 아웃된 가운데 김주원이 안타를 쳤다. 그러나 노시환의 타구가 투수 정면으로 향하면서 병살이 됐다.

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5회에는 1사 후 박준순이 안타를 쳤지만, 윤동희의 병살타가 나왔다.

6회초에는 조형우-박재현-김지찬이 출루에 실패하며 6이닝 연속 세 타자로 끝났다.

74개의 공을 던졌지만, 7회초에도 올라왔다. 2사 후 노시환에게 안타를 맞았지만, 문보경을 좌익수 뜬공으로 처리하면서 역할을 다했다. 총 투구수 92개. 7이닝 4안타 4탈삼진 무실점을 기록한 그는 8회초가 돼서야 마운드를 내려왔다.

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도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com