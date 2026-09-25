'와' 국대 왕옌청 미쳤다! 中 타선 7이닝 1실점 봉쇄…그런데 韓 지고 있다 [도요하시 LIVE]

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회말 투구를 마친 한화 선발투수 왕옌청이 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회말 2사 3루 왕옌청이 전병우의 직선타구를 호수비로 잡아낸 노시환을 보며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 왕옌청(한화 이글스)이 대만 대표팀 에이스로서 역할을 완벽하게 해냈다.

왕옌청은 25일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 중국과 슈퍼라운드 경기에 선발 등판해 7이닝 8안타 2볼넷 4탈삼진 1실점을 기록했다.

한국전 선발 등판이 예상됐지만, 슈퍼라운드가 돼서야 마운드에 오르게 됐다.

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이번 대회를 앞두고 대만 기자가 '선발투수는 한국 매체에서 주목하고 있는 그 선수인가'라고 넌지시 왕옌청 등판 여부를 묻자 탕덩카이 대만 대표팀 감독은 "왕옌청이 어떤 제한이 있는지 한국은 알고 있을 것"이라며 "한화와 우리가 어떤 조건에 대해 이야기를 했다. 국가대표에게 정보를 제공했을 것이라고 생각한다. 이런 것들을 두려워하지 않는다. 우리가 정한 규정대로 나아갈 뿐"이라고 밝혔다.

한국전에는 20세 아마추어 선수 린이웨이가 등판한 가운데 왕옌청은 슈퍼라운드 첫 경기인 중국전에 등판했다.

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이날 왕옌청은 저우이(우익수)-왕레이(2루수)-한샤오(지명타자)-천천(포수)-차오제(1루수)-푸원롱(좌익수)-천천(3루수)-장명신(유격수)-주쉬동(중견수)으로 이어지는 중국 타선을 상대했다.

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1회말 선두타자 저우이를 볼넷으로 내보낸 뒤 왕레이에게 초구 안타를 맞았다. 그러나 이후 세 타자를 모두 범타로 처리하면서 실점없이 이닝을 끝냈다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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2회말 선두타자에게 안타를 맞았지만, 후속 세 타자를 범타로 막아냈다.

3회말은 삼진 한 개를 섞은 깔끔한 삼자 범퇴. 4회말 선두타자 차오제에게 안타를 맞았지만, 역시 후속 타자를 모두 범타로 돌려세우면서 무실점 행진을 이어갔다.

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5회말 역시 실점이 없었다. 2사 후 중전 안타를 맞았지만, 한샤오를 뜬공 처리하면서 이닝을 마쳤다.

6회말 첫 실점이 나왔다. 선두타자 천천에게 홈런을 맞았다. 후속 두 타자에게 안타를 맞으면서 흔들렸지만, 삼진과 병살로 추가 실점을 하지 않았다.

7회말에도 마운드를 지켰다. 1사 후 안타가 나왔지만, 두 타자 연속 범타로 7이닝 피칭을 완성했다.

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왕옌청은 7-1로 앞선 8회말 마운드를 내려왔다.

한국이 일본을 이기고, 대만이 중국을 이긴다면 한국은 결승전 진출에 성공하게 된다. 그러나 한국은 7회말이 진행 중인 가운데 0-5로 일본에 뒤지고 있다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com