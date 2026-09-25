추석에 韓 야구 대참사…'日 사회인'에 당했다→단 1점도 못 뽑고 '완패 굴욕' [도요하시 리뷰]

실점하는 한국 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 3회말 1사 1, 2루 한국 선발 투수 소형준 뒤로 일본 2루 주자 야노 유키야가 홈인하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

일본에 3점 내어준 소형준 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 3회말 일본에게 3점을 내어준 한국 선발 투수 소형준이 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 무기력한 경기력. 일본의 승부수 투수에 한국이 무너졌다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 25일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 일본과 슈퍼라운드 경기에서 0대5로 패배했다.

조별예선을 3전 전승으로 통과한 한국이다. 순조롭게 가는 듯 했지만, 일본에 발목이 잡혔다.

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일본은 아시안게임에 프로 선수없이 사회인 선수로만 구성해서 나왔다. 그러나 꾸준하게 경기를 치러오고 일본 특유의 탄탄한 기본기가 그대로 녹아있다. 류 감독은 "사회인 야구라고 기량이 떨어진다는 건 절대 아니다. 투수들 변화구의 완성도가 굉장히 높다. 그런 부분에서 철저하게 대비해야 한다"고 강조했다.

역투하는 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발 투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

일본 선발투수 히구치 신에게 완전히 묶였다. NPB 지명이 유력한 선수. 그러나 지난 21일 중국전에 선발로 나와 86구를 던지며 6이닝 10탈삼진 1실점을 기록한 바 있다.

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3일 휴식 후 등판했지만, 여전히 위력적인 공을 던졌다. 7이닝 동안 4안타 4탈삼진 무실점으로 한국 타선을 완전히 묶었다.

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이날 한국은 김도영(3루수)-김주원(유격수)-노시환(1루수)-문보경(지명타자)-박준순(2루수)-윤동희(우익수)-조형우(포수)-박재현(좌익수)-김지찬(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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일본은 야노 유키야(유격수)-소에다 마나미(2루수)-무코야마 모토키(좌익수)-아이자와 료스케(중견수)-미즈타니 쇼헤이(우익수)-쿠마다 토요(지명타자)-야마다 켄타(1루수)-와다 케이타(3루수)-츠지모토 유키(포수)가 선발 출전했다.

부러지는 박재현의 배트 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 3회초 1사 한국 박재현의 배트가 부러지고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

실점 후 강판되는 조병현 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 6회말 2사 1, 2루 한국 조병현이 마운드를 내려오고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

한국 선발투수 소형준은 2회까지 무실점으로 막았지만, 3회 흔들렸다. 3회말 선두타자 츠지모토에게 안타를 맞은 뒤 야노의 땅볼로 1사 1루가 됐다. 도루 뒤 볼넷이 나왔고, 무코야마의 2루타로 실점이 나왔다. 아이자와의 땅볼로 3루 주자가 홈으로 들어와 추가 실점. 미즈타니의 적시타 때 실책이 겹치면서 0-3으로 점수가 벌어졌다.

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4회와 5회 김진욱이 무실점으로 막았지만, 6회 다시 실점이 이어졌다. 조병현이 마운드에 올라왔다.

선두타자 쿠마다에게 안타를 맞은 뒤 야마다가 삼진으로 돌아섰다. 와다가 볼넷을 얻어낸 가운데 츠지모토를 삼진으로 잡았다. 그러나 야노와 소에다의 연속 안타로 2실점을 했다. 무코야마를 삼진으로 잡았지만 점수는 0-5까지 벌어진 뒤였다.

한국 타선은 좀처럼 힘을 내지 못했다. 1회와 3회 김주원이 안타를 쳤지만, 노시환의 병살타가 나왔다. 5회에는 박준순의 안타 뒤 윤동희의 병살타가 이어지면서 아쉬움을 삼켰다. 끝까지 찬스를 만들어내지 못한 한국은 결국 무득점으로 아쉬운 패배를 했다.

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이날 한국은 소형준(3이닝 3실점 2자책)-김진욱(2이닝 무실점)-조병현(⅔이닝 2실점)-박영현(1⅓이닝 무실점)-최준용(1이닝 무실점)이 차례로 등판했다.

한국은 26일 중국과 슈퍼라운드에서 결승 진출을 가리게 됐다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com