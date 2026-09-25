초비상! "한국 병역 면제 노려…사회인 금메달 보여주겠다" 숙적의 각오 현실되나

25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 9회초 0-5로 지고있는 상황에서 한국 선수들이 어두운 표정을 보이고 있다. 2026.9.25연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]예상치 못한 한일전 승리에 일본 언론도 환호하고 있다. 사회인리그의 매력을 보여주겠다는 그들의 각오가 현실이 될까.

류지현 감독이 이끄는 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀은 25일 열린 일본과의 슈퍼라운드에서 0대5로 완패를 당했다.

MVP는 단연 일본 선발 투수 히구치 신이었다. 실업팀인 오지 소속인 그는 7이닝 동안 4안타 4탈삼진 무4사구 무실점 피칭으로 한국 타선을 압도했다. 히구치 공략에 완전히 실패한 한국은 3회말 선발 소형준이 흔들리며 먼저 3실점을 했고, 이후 6회말 조병현이 2실점을 추가로 내주면서 패배를 막지 못했다.

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일본 언론에서도 야구 한일전 승리 소식을 속보로 빠르게 다뤘다. '스포츠닛폰'은 경기 직후 "사회인팀이 한국 프로 군단을 격파했다! 올해 드래프트 후보인 좌완 히구치가 압권의 투구를 펼쳤다"고 보도했고, 'TBS 뉴스'는 "사무라이 재팬이 한국에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 한층 유리해졌다. 히구치가 호투로 한국 타선을 봉쇄했다"고 전했다. '데일리스포츠'는 "한국 언론이 '프로가 사회인에게 졌다'며 '굴욕'이라고 표현하고 있다. 경기 중반부터 한국 벤치 내에서는 전원이 서서 필드를 바라보는 모습이 나왔지만, 설마가 현실이 됐다"고 빠르게 보도했다.

아시안게임 일본 대표팀은 항상 사회인리그 소속 선수들이 팀을 꾸려 출전하기 때문에, 프로 선수들이 출전하는 타 국제대회 대표팀에 비해 주목을 거의 못 받는다. 관심도가 현저히 낮다. 하지만 안방에서 열리는 대회에 프로 선수들을 제치고 금메달을 딴다면, 분명 다른 관심이 쏟아질 수 있다. 이번 일본 대표팀의 목표도 거기에 있다.

25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발 투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.25연합뉴스

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금메달 최유력 후보로 한국과 대만이 꼽혔지만, 사실 일본도 처음부터 만만치 않은 상대였다. 한국에서의 '사회인 야구'와 개념이 다른 실질적 '실업야구'인데, 현재 대표팀에 참가한 선수 중 다수가 20대 젊은 선수들이고 그중에 여러명이 이번 NPB 신인 드래프트에서 지명될 것이 유력할만큼 실력파이기 때문이다.

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'야후 재팬'의 다카기 유 칼럼니스트는 이날 경기 직전 일본 대표팀의 각오를 전했다. 다카기는 "한국은 금메달을 획득할 경우 병역 면제가 되며 전원이 톱 레벨의 플 선수다. 대만도 프로와 아마의 혼성팀"이라면서 일본 사회인 대표팀의 도전에 주목했다.

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이번 일본 대표팀의 최대어 중 한명이자 '대형 외야수'로 꼽히는 무코야마 모토키(NTT 동일본)는 "이번 아시안게임이 일본에서 열린다는 좀처럼 없는 기회가 온만큼 가치를 보여드리고 싶다. 금메달을 따지 못하면 포커스가 되지 않는다. 금메달을 따서 사회인 야구의 가치를 올리고 싶다"며 강한 각오를 다졌다.

전원 사회인 선수지만, 이번 일본 대표팀은 아시안게임 개막을 앞두고 "우리의 목표는 금메달"이라고 여러 차례 밝혔다. 한국 대표팀은 생각지도 못한 허를 찔렸다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com