'드러난 진실' 韓야구 굴욕 안긴 사회인 선수, 알고보니 최고 명문팀도 노린다

25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 9회초 0-5로 지고있는 상황에서 한국 선수들이 어두운 표정을 보이고 있다. 2026.9.25연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]초비상이다. 한국 야구 대표팀의 금메달 획득에 비상등이 켜졌다. 굴욕을 안긴 사회인 선수는, 실질적으로 당장 일본프로야구(NPB) 1군에서도 뛸 수 있는 수준의 선수였다.

류지현 감독이 이끄는 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀은 25일 열린 일본과의 슈퍼라운드에서 0대5로 완패를 당했다.

그야말로 완패였다. 한국은 손쓸 틈도 없이 투타 모두 완벽하게 밀렸다. 특히나 '굴욕'이라고 표현하는 이유는, 한국은 현재 KBO리그에서 대부분 팀의 주전으로 뛰는 프로 정예 멤버를꾸린 반면 일본은 프로 선수가 단 한명도 없기 때문이다. 일본은 아시안게임에서는 항상 사회인리그, 즉 실업팀 소속 선수들이 출전하고 이번에도 예외는 없었다.

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이변의 시작은 일본 선발 투수 히구치 신의 호투였다. 실업팀인 '오지' 소속인 히구치는 한국 타자들을 상대로 7이닝 동안 4안타 4탈삼진 무4사구 무실점의 완벽한 호투로 방망이를 무력화시켰다. 직구 구속이 140km대로 빠르지는 않지만, 완벽하게 떨어지는 커브와 직구와 비슷하게 들어오다 휘는 체인지업 등 변화구 구사력과 제구과 완벽했다. 이미 프로 수준의 안정적인 경기 운영 능력을 보여줬고, 경기 초반부터 당황한 한국 타자들은 끝까지 허둥지둥하다가 집중타를 터뜨리지 못했다. 주자가 출루해도 곧장 병살타와 범타로 흐름이 끊겼다.

25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발 투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.25연합뉴스

결국 히구치의 호투가 결정적 패배 요인인데, 일본도 한국전에 '최대 에이스' 카드를 내밀었다.

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히구치는 이번 일본 대표팀에서 일본프로야구(NPB) 신인 드래프트 지명이 가장 유력한 투수다. 대학 재학 시절에도 유망한 선수였다. 4학년 가을 대학리그 최저 평균자책점과 최다 탈삼진 타이틀을 획득하고도 본인이 NPB 드래프트 참가 신청서를 제출하지 않고 사회인리그 진출을 택했다. 개인적 판단이 있었던 것으로 보인다.

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신장 1m78에 84kg, 개인 최고 구속 151km을 마크한 히구치는 좌완 선발 자원으로 확실한 장점을 가지고 있고, 사회인팀에서도 곧장 핵심 선발 자리를 꿰찼다. 결과적으로는 사회인리그 진출이 본인을 더욱 돋보이게 하는 계기가 됐다.

25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기에서 0-5로 패한 한국 선수들이 아쉬운 표정을 보이고 있다. 2026.9.25연합뉴스

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이미 NPB 구단들이 그를 주목해오고 있었다. 올해초 주니치 드래곤즈 스카우트는 그의 투구를 현장에서 지켜보고 "타자들을 상대로 땅볼 유도 능력이 매우 좋다. 공이 뜨지 않는 것은 좋은 투수의 요소"라고 평가했고, 명문팀 요미우리 자이언츠 스카우트 역시 8월말 히구치의 투구를 본 후 "도쿄돔의 경사가 있고 단단한 마운드가 잘 맞을 것 같다. 체인지업도 팔 스윙이 직구와 같아 타자가 속아 휘두를 수밖에 없다"며 감탄했다. 히구치를 요미우리가 지명할 수도 있는 가능성이 엿보이는 코멘트였다.

또 일본 전 국가대표 감독이자 현재 니혼햄 파이터스 소속인 구리야마 히데키 CBO도 "정말 좋은 것을 봤다"는 평가를 남겼다.

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일본 대표팀의 한국전 히구치 선발 등판은 대성공을 거뒀다. 한국은 사회인팀에 완패를 당하는 굴욕을 겪었지만, 히구치는 이미 확실한 싹이 보이는 투수였다. 물론 이제와서 위안이 되는 사실은 아니다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com