'40/40→GG→SS→MVP' 오타니도 이건 못했지, 공수주 다 되는 PCA "역사상 가장 위대한 시즌"

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 25일(한국시각) 리글리필드에서 열린 마이애미 말린스전에서 1회말 2루 도루에 성공하며 40-40을 달성하자 환호하는 팬들을 향해 손을 치켜들고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]MLB의 평가를 뒤집을 시즌이다. 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 마침내 40홈런-40도루에 입맞춤했다.

PCA는 25일(이하 한국시각) 리글리필드에서 열린 마이애미 말린스와의 홈경기에서 시즌 40번째 도루를 성공하며 45홈런-40도루를 마크, 40-40 클럽에 가입했다.

리드오프 중견수로 선발출전한 PCA는 1회말 마이애미 우완 선발 타일러 필립스와 풀카운트 접전을 벌인 끝에 7구째 95.3마일 바깥쪽 싱커를 볼로 골라 볼넷으로 출루했다.

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이어 스즈키 세이야 타석에서 필립스가 초구 95.3마일 직구를 몸쪽 볼로 던지는 순간, 망설임 없이 내달려 헤드퍼스트 슬라이딩으로 2루에 안착했다. 베이스 커버를 들어간 마이애미 2루수 재러드 세르나가 포수의 원바운드 송구를 받은 뒤 태그조차 할 틈도 없었다.

메이저리그 역사상 1988년 오클랜드 애슬레틱스 호세 칸세코(42/40), 1996년 샌프란시스코 자이언츠 배리 본즈(42/40), 1998년 시애틀 매리너스 알렉스 로드리게스(42/46), 2006년 워싱턴 내셔널스 알폰소 소리아노(46/41), 2023년 애틀랜타 브레이브스 로날드 아쿠냐 주니어(41/73), 2024년 LA 다저스 오타니 쇼헤이(54/59)에 이어 7번째 40-40이 달성되는 순간이었다.

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 25일(한국시각) 리글리필드에서 열린 마이애미 말린스전에서 1회말 볼넷을 출루한 뒤 2루 도루를 위해 내달리고 있다. AFP연합뉴스

사진출처=MLB 공식 X 계정

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리글리필드를 가득 메운 3만5410명의 컵스 팬들은 일제히 "M-V-P-!"를 외쳐댔다.

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경기 후 PCA는 "최근 사람들이 나한테 이 일이 일어나기를 얼마나 간절히 바라고 있었는지 느낄 수 있었다. 나 또한 간절했다"며 "인상적이고 훌륭한 선수들과 어깨를 나란히 하는 그런 선수로 인정받고 싶었다. 그러나 매일 야구장에 나올 때는 '베이스러닝을 제대로 하면 팀에 도움이 될 것'이라는 생각에 집중했다. 올해 난 모든 상황을 그런 관점에서 바라보며 경기에 임했다"고 소감을 나타냈다.

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PCA는 이제 만장일치로 내셔널리그(NL) MVP를 예약했다고 해도 과언이 아니다. 오타니가 지난 24일 부상자 명단서 돌아왔지만, PCA를 따라잡기는 불가능한 상황이다.

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 25일(한국시각) 리글리필드에서 열린 마이애미 말린스전 승리로 포스트시즌 진출을 확정한 뒤 환호하는 팬들을 향해 손을 들어 답례하고 있다. Imagn Images연합뉴스

이날 PCA의 40-40은 컵스가 포스트시즌 진출을 확정지어 더욱 부각됐다. 컵스 팬들은 겹경사를 맞은 셈. 이미 NL 중부지구 2위를 확정한 컵스는 2대1로 승리하며 88승71패를 마크, 최소 NL 와일드카드 3위를 확보했다. 컵스를 비롯해 이날 양 리그는 포스트시즌 진출팀을 모두 결정했다.

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PCA는 팀의 포스트시즌이 확정된 만큼 남은 시즌 3경기에서 홀가분한 마음으로 홈런왕에 도전할 수 있게 됐다. 그는 양 리그를 합쳐 필라델피아 필리스 카일 슈와버와 홈런 공동 선두다. 40-40과 함께 생애 첫 홈런왕 및 MVP를 동시에 이룬다면 야수가 쓴 역사상 최고의 시즌이 될 수도 있다.

경기 후 제드 호이어 컵스 야구 부문 사장은 "야수 중에서는 내가 여태까지 본 시즌 중 최고다. MVP에 오를 것이고, 행크 애런상도 받게 될 것이며, 플래티넘 글러브도 수상할 것"이라고 밝혔다.

오타니 쇼헤이가 25일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 샌디에이고 파드리스전에서 9회말 2루타를 치고 나가고 있다. AFP연합뉴스

주목할 상은 플래티넘 글러브다. 이는 양 리그 골드글러브 수상자들 가운데 팬투표에서 가장 높은 득표를 한 선수에 주어지는 최고의 수비상이다. 지난해에는 NL에서 샌디에이고 파드리스 우익수 페르난도 타티스 주니어, AL에서 캔자스시티 로열스 유격수 바비 윗 주니어가 수상했다.

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PCA는 현존 최고의 수비수라는 점에서 작년에 이어 올해도 NL 외야수 골드글러브 3개 중 하나를 예약했다고 보면 된다. 플래티넘 글러브 수상 여부가 관심사일 뿐이다.

그런데 앞선 40-40 회원 6명 가운데 골드글러브를 받은 선수는 본즈가 유일하다. 그는 그해 좌익수로 뛰면서 생애 6번째 외야수 골드글러브를 수상했다. 하지만 그해 본즈는 MVP는 되지 못했다.

다시 말해 PCA는 올해 40-40, 골드글러브, 실버슬러거, MVP를 모두 석권하는 역사상 최초의 선수가 될 가능성이 매우 높다. 오타니가 50-50을 달성했지만, 그는 지명타자이기 때문에 골드글러브를 받을 자격이 없다. 공수주에서 최고의 활약을 펼친 MVP, 그게 PCA가 창출할 유일한 가치다.

MLB.com이 최근 미국 독립 250주년을 기념해 시리즈로 연재한 '역대 25개 부문 톱10' 코너 중 '개인 시즌(individual season)' 부문 톱10에서 오타니의 50-50이 1위를 차지했는데, 언젠가는 PCA의 2026년 시즌이 그 자리를 빼앗을 지도 모를 일이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com