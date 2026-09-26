린위민은 결승전? "日 상대 6점 차 승리 도전" 대만, NPB 21세 유망주 전격 선발 낙점 [나고야 LIVE]

대만 만루 위기 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 2회말 1사 만루 상황 때 대만 선수들이 마운드에 모여 대화하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

지시내리는 탕던카이 감독 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 대만 탕던카이 감독이 선수들에게 지시를 내리고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 대만이 다시 한 번 린위민(애리조나 다이아몬드백스 산하 트리플A) 카드를 아낀다.

대만 언론 'TSNA'는 26일 '대만은 일본 프로야구(NPB) 무대에서 뛰고 있는 쉬샹셩을 일본전 선발투수로 마운드에 올린다'고 밝혔다.

대만은 25일 왕옌청(한화 이글스)을 앞세워 중국을 잡았다. 조별예선 B조였던 대만은 한국에 0대5로 패배하면서 조 2위로 슈퍼라운드에 진출했다.

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대만이 중국을 잡는 사이 한국은 일본을 상대로 충격의 패배를 당했다. 사회인 야구 선수가 주축인 일본을 상대로 0대5로 완패를 당했다. 선발투수 히구치 신이 7이닝을 무실점으로 틀어 막았고, 타선은 소형준과 조병현을 공략하는데 성공했다.

조 1위로 통과해 슈퍼라운드에서 1승을 안고 있던 한국은 1승1패가 됐다. 2위 대만은 1패를 안고 올라왔지만, 중국을 잡아 1승1패가 됐다.

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한국과 대만은 모두 각자의 팀을 잡고 결국 TQB(Team Quality Balance)를 봐야한다. TQB는 '득점/공격이닝'에서 '실점/수비이닝'을 뺀 숫자다.

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경기 지켜보는 탕던카이 감독 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 대만 탕던카이 감독이 경기를 지켜보고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

'TSNA'는 '일본과 금메달 결정전 진출을 건 운명의 맞대결을 펼친다'라며 '대만이 결승에 오르기 위한 조건은 다소 험난하다. 조별리그에서 대만을 꺾었던 한국이 오늘 일본에 5점 차로 패했기 때문이다. 물리적인 득실차 계산에 따라, 대만은 내일 일본을 상대로 단순한 승리를 넘어 최소 6점 차 이상의 대승을 거둬야만 극적으로 금메달 결정전 티켓을 거머쥘 수 있는 벼랑 끝 상황에 놓였다'고 설명했다.

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타선의 힘이 필요하지만 마운드의 힘 또한 당연히 중요하다. 쉬샹성은 2005년생 우완투수로 대만과 일본 혼혈 선수다. 매체는 '대만과 일본 혼혈인 쉬샹셩은 현재 일본프로야구 야쿠르트 소속의 유망주다. 올 시즌 2군에서 11경기에 등판해 총 31이닝을 소화하며 평균자책점 2.61, 15탈삼진, 7볼넷의 안정적인 피칭을 선보였다'고 소개했다.

매체에 따르면 일본은 콘도 가즈키가 선발로 나온다. 지난 22일 팔레스타인전에 나와 3이닝 4탈삼진 무실점 피칭을 한 바 있다.

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나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com