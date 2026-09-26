'스무살 우완'에 '韓 자존심' 걸렸다…'또 경우의 수' 도요하시 대참사 막을 수 있을까 [도요하시 현장]

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 최민석이 그라운드로 나서고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

한국 선발 최민석 역투 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 2회 말 한국 선발 최민석이 역투하고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 결승전 '총력전'은 불발됐다. 이제 중국을 넘어야 한다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 26일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 중국과 슈퍼라운드 경기를 치른다.

선발투수는 우완 최민석(20·두산 베어스)이 나온다. 2년 차로 경험은 많지 않지만, 올 시즌 KBO리그 최고의 투수 중 한 명으로 우뚝 섰다. 최민석은 올 시즌 25경기에서 14승4패 평균자책점 2.73의 성적을 남겼다. 대표팀 합류 전까지 다승 1위(14승)을 달렸다.

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홍콩 전 한국 선발 최민석 역투 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 1회 말 한국 선발 최민석이 역투하고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

지난 22일 홍콩전에서는 한국 야구의 역사적 승리에 기여하기도 했다. 당시 최민석은 선발로 등판해 공 18개로 2이닝을 퍼펙트로 막았다. 30개 정도를 예정하고 나섰지만, 첫 국제대회에서 더욱 당찬 모습을 보여줬다.

최민석이 첫 테이프를 잘 끊은 가운데 뒤이어 김진욱(1이닝 무실점)-최준용(1이닝 무실점)-김영우(1이닝 무실점)-배찬승(1이닝 무실점)-성영탁(1이닝 무실점)이 차례로 등판했다. 이들 모두 퍼펙트로 마운드를 지켰고, 그사이 타선이 화끈하게 터지면서 13대0 7회 콜드승리가 완성됐다. 한국 야구 역사상 국제대회 퍼펙트 게임은 전산 데이터가 조회 가능한 2002년 부산 아시안게임 이후 첫 번째다.

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한국 야구 역사를 쓴 가운데 이번에는 자존심을 지키기 위한 무대에 나선다.

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야구 한일전 0-5 패 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기에서 0-5로 패한 한국 선수들이 아쉬운 표정을 보이고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

침울한 한국 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 8회말 0-5로 지고있는 상황에서 한국 선수들이 어두운 표정을 보이고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

한국은 25일 일본을 상대로 굴욕의 패배를 당했다. 사회인 야구 선수로 구성된 일본을 상대로 한 점도 내지 못한 채 0대5로 패배했다.

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일본 선발투수 히구치 신의 피칭에 완전히 묶였다. 한국 타자들은 7이닝 동안 병살 3개를 당하는 등 찬스를 살리지 못했다.

투수진도 흔들렸다. 선발 소형준이 3회에만 3실점을 하면서 흔들렸다. 6회 올라온 조병현도 2실점을 했다.

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한국은 소형준(3이닝 3실점 2자책)-김진욱(2이닝 무실점)-조병현(⅔이닝 2실점)-박영현(1⅓이닝 무실점)-최준용(1이닝 무실점)이 등판했다.

일본전 패배로 한국은 결승전 진출에 있어 '경우의 수'를 바라보게 됐다. 중국을 상대로 일단 이겨야 한다. 일본이 대만을 이기면 한국은 2위로 진출할 수 있게 된다. 그러나 대만이 이길 경우 TQB(Team's Quality Balance)를 따져야한다. TQB는 '득점/공격이닝'에서 '실점/수비이닝'을 뺀 숫자다. 중국에 지더라도 일본이 대만을 이긴 뒤 TQB를 봐야한다.

한국이 만약 일본을 이겼다면 최민석 카드를 아껴 결승전에 쓸 수도 있었다. 대만이 중국을 이기면서 일본전 승리였다면 결승 진출을 확정했기 때문이다. 그러나 결국 한국도 중국을 잡아야 하는 입장이 됐다. 스무살 우완 투수에 한국 야구의 마지막 남은 자존심이 걸렸다.

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도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com