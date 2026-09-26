'韓 야구 대충격' 日 괴물 사회인, 86구→92구 3일 휴식이면 됐다고? "사실 무섭다고 생각도 했지만" [도요하시 현장]

야구 한일전 0-5 패 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기에서 0-5로 패한 한국 선수들이 아쉬운 표정을 보이고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

역투하는 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발 투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 3일 휴식 후 등판. 그러나 결과는 그 어느때보다 좋았다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 25일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 일본과 슈퍼라운드 경기에서 0대5로 패배했다.

일본 선발투수 히구치 신에게 완전히 당했다.

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다소 의외의 등판이기도 했다. 히구치는 지난 21일 중국전에 선발로 나와 86구를 던지며 6이닝 10탈삼진 1실점을 기록했다.

많은 투구를 한 만큼, 3일 휴식 후 등판은 무리라는 시선이 이어졌다. 그러나 일본은 '에이스' 히구치의 3일 휴식 등판을 강행했다.

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한국은 김도영(3루수)-김주원(유격수)-노시환(1루수)-문보경(지명타자)-박준순(2루수)-윤동희(우익수)-조형우(포수)-박재현(좌익수)-김지찬(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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역투하는 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발 투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

찬스마다 병살타가 나왔다. 1회초 1사 후 김주원이 안타를 쳤다. 이후 노시환이 투심에 방망이를 냈으나 2루수-유격수-1루수로 이어지는 병살타가 됐다.

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2회와 3회는 삼자범퇴로 끝났다. 1회와 같은 그림이 4회에 다시 이어졌다. 김도영이 아웃된 가운데 김주원이 안타를 쳤다. 그러나 노시환이 다시 한 번 투심에 배트를 돌렸고, 투수 정면으로 향하면서 병살이 됐다.

5회에는 1사 후 박준순이 안타를 치고 나갔지만, 윤동희의 병살타가 나왔다.

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6회초 역시 삼자범퇴. 히구치는 6이닝 연속 세 타자로 끝내는 기염을 토했다.

7회초 올라온 히구치는 2사 후 노시환에게 안타를 맞았다. 처음으로 이닝의 네 번째 타자와 승부하게 됐다. 문보경에 던진 슬라이더가 좌익수 뜬공이 되면서 결국 7이닝 무실점 피칭을 완성했다,

총 92개의 투구수를 기록한 히구치는 8회초 마운드를 내려왔고, 일본은 1점도 내주지 않으며 승리를 지켰다.

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역투하는 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발 투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

경기를 마친 뒤 히구치는 "많은 분들의 응원을 받으면서 기쁜 마음으로 던졌다"라며 "대만전은 팀이 한 마음으로 모여 전력을 다해 승리할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한국 타자와의 승부에 대해서는 "스윙이 강하고 언제든 칠 수 있는 선수가 많았다. 포수인 츠지모토 선수를 믿고 전력으로 던지는 것만 생각했다. 무섭다는 생각도 했지만 스트라이크로 승부하지 않으면 안 된다고 생각했다. 확실히 승부하자고 얘기했다"고 밝혔다.

3일 만의 등판도 거뜬하게 버텨냈다. 그는 "확실히 등판 간격이 짧았다. 트레이너께서 잘 케어해주셔서 오늘도 거의 완벽에 가까운 상태로 경기에 나설 수 있었다"라며 "오늘 전체적으로 좋은 투구를 했다. 스스로도 만족한다. 좋은 결과, 만족스러운 결과가 나왔다"고 밝혔다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com