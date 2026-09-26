'타율 2할' 김도영 AG 충격적 부진, 금메달 대신 논산?…일본전 무득점 패배 장본인 [SC포커스]

김도영. 연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 류지현호의 금메달행 '버스기사'로 기대됐던 김도영(KIA 타이거즈)의 부진이 결국 일본전에서 발목을 잡았다.

류지현 감독이 이끄는 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀은 25일 일본과의 슈퍼라운드 1차전에서 0대5로 완패했다. 일본 선발 히구치 신에게 7이닝 무실점으로 꽁꽁 묶인데다 선발 소형준이 흔들리고, 내야 실책까지 더해지며 허무하게 무너졌다.

특히 이날 한국 타선은 단 4안타로 꽁꽁 묶였다. 김주원 홀로 멀티히트(2안타)를 기록했고, 노시환과 박준순이 안타 하나씩 얻어낸게 이날 출루의 전부였다. 단 한개의 4사구도 얻어내지 못한채 삼진만 6개를 당했다.

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이날 김도영은 4타수 무안타에 2삼진을 당하며 대표팀의 굴욕적인 패배 최선봉에 섰다. 첫 타석에선 2루수 뜬공, 두번째-세번째 타석에선 무기력한 삼진, 마지막 타석에선 우익수 뜬공으로 물러났다. 특히 김도영의 마지막 타석은 이날 경기를 마무리짓는 마지막 아웃카운트이기도 했다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 김도영. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

이번 대회 김도영은 리드오프로 출전중이다. 하지만 오프닝 라운드 대만-홍콩-태국전에서 각각 안타 하나씩을 기록했고, 슈퍼라운드 일본전에선 무안타다. 장타는 대만전 마지막 타석에서 친 2루타 한 개 뿐이다. 타율 2할(15타수 3안타) OPS(출루율+장타율) 0.561에 그치고 있다.

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아직까진 2년전 시즌 MVP이자 올해도 유력한 후보, 차기 메이저리거다운 존재감이 전혀 없다. 소위 '병역특례 버스기사'를 기대하던 팬들을 당혹시키는 상황이다.

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반면 일본은 평소처럼 실업야구 올스타이긴 하지만, 예년과 달리 올스타 느낌으로 고르게 뽑지 않고 실업야구 강팀 도요타자동차에서 무려 7명을 선발했다. 국내 팬들에게도 익숙한 가요 슈이치로를 비롯해 경기를 마무리한 후치가미 요시키, 3타수 1안타 1타점을 기록한 4번타자 중견수 아이자와 료스케가 도요타자동차 선수다. 도요타자동차는 아이치현을 연고로 하고 있어 대표팀으로서 뿐만 아니라 선수 개개인별로도 홈경기인 셈이다.,

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향후 한국이 결승에 진출해 일본과 재대결할 경우 김도영이 지금까지와는 다른 반등을 보여줘야할 필요가 있다.

김도영 격려하는 류지현 감독. 연합뉴스

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com