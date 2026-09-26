윤동희가 정말 큰일 했다! 경우의 수? 일본-대만 볼 필요 없다…中 이기면 결승 간다

팀동료들과 환호하는 윤동희 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회 말 투아웃 상황 한국 윤동희가 솔로홈런을 날리고 팀 동료와 환호하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

침울한 한국 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 8회말 0-5로 지고있는 상황에서 한국 선수들이 어두운 표정을 보이고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 그 홈런 한 방 없었으면 어쩔뻔 했나.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 25일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 일본과 슈퍼라운드 경기에서 0대5로 패배했다.

충격적인 결과를 마주해야만 했다. 아무리 실력이 아마추어 이상이라고 하지만, 일본 야구대표팀은 사회인 선수들로 구성돼 있었다.

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NPB 지명이 유력한 히구치 신은 21일 중국전에서 86구를 던지고 3일 쉬고 등판해 7이닝 무실점 피칭을 했다. 선발 소형준이 일본의 정교한 타격에 고전했고, 수비 실책까지 더해지면서 3실점을 했다. 김진욱이 2이닝을 무실점으로 막았지만, 조병현이 6회 2실점을 추가로 하면서 결국 5점 차 패배를 당했다.

1차전 승리로 장식하는 야구 대표팀 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5-0으로 승리를 거둔 대한민국 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

아시안게임에서 일본전에 패배한 건 2006년 도하아시안게임 이후 20년 만이다. '참사', '굴욕'이라는 말이 이어지고 있지만, 결승 진출 가능성은 여전히 살아있다.

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'경우의 수'를 따질 필요도 없다. 26일 중국과의 슈퍼라운드 승리를 거두면 결승 진출에 성공하게 된다. 예선전에서 대만을 5대0으로 이긴 게 크게 작용한다.

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이번 아시안게임에서 동률이 나오면 ▲동률 팀간 경기에서 승리 팀 (승자승) ▲동률 팀간 경기에서 TQB *TQB 계산 방식: (득점/공격이닝) - (실점/수비이닝) ▲동률 팀간 경기에서 TQB 대비 최소 자책점 순(자책점 - TQB) ▲동률 팀간 경기에서 팀타율 ▲동전 던지기 순으로 순위가 정해지게 됐다.

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한국은 대만전에서 5대0으로 이기면서 17이닝 5득점, 17이닝 5실점으로 TQB가 0이다. 일본이 대만을 이긴다면 한국과 일본이 결승전에서 다시 맞붙는다.

대만-일본전은 대만이 원정, 일본이 홈이다. 대만이 진출할 수 있는 경우는 한국전에서 한 5실점을 초과하는 점수 차로 일본을 잡아야 한다. 6점 이상 내야한다는 뜻이다. 대만이 이긴다는 건 9회말을 모두 소화한다는 뜻이다. 대만은 18이닝(한국전 9이닝 일본전 9이닝) 5득점, 17이닝(한국전 8이닝, 일본전 9이닝) 5실점을 하게 된다. 반면, 일본은 17이닝 5득점(한국전 8이닝, 대만전 9이닝), 18이닝(한국전 9이닝, 대만전 9이닝) 5실점이다. 이닝 수의 차이로 TQB가 대만은 미세하게 -가 된다. 대만 언론에서 '6점 차 이상으로 이겨야 진출할 수 있다'고 밝힌 이유도 이 때문이다.

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윤동희, 솔로홈런 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회말 2사 한국 윤동희가 솔로홈런을 치고 그라운드를 달리고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

일본전에서 5실점을 하면서 한국은 대만전에서 8회말 대타로 나와 솔로 홈런을 친 윤동희 한 방이 정말 귀하게 된 셈이다.

대만과 일본은 결승 진출을 위해 피 튀는 경기를 할 예정이다. 대만은 선발투수로 일본 프로야구(NPB) 무대에서 뛰고 있는 쉬샹셩이 나온다. 일본은 콘도 가즈키가 선발로 나온다.

한국은 중국만 이기면 된다. 선발투수는 KBO 다승 1위(14승) 최민석(20·두산 베어스)이 나온다.

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도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com