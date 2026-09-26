"말도 안돼! 한국이 0-5로 졌다고?" 굴욕적 패배에 충격받은 대만, 끝내 선발 바꿨다

대만 야구 대표팀 린위민. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]한국의 무기력한 패배에 충격받은 대만. 결국 선발 투수를 교체했다.

류지현 감독이 이끄는 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀은 25일 열린 일본과의 슈퍼라운드에서 0대5로 완패를 당했다. 일본의 선발 투수인 실업팀 오지 소속의 좌완 히구치 신은 7이닝 동안 4안타 4탈삼진 무4사구 무실점의 완벽한 호투로 방망이를 무력화시켰다. 직구 구속이 140km대로 빠르지는 않지만, 완벽하게 떨어지는 커브와 직구와 비슷하게 들어오다 휘는 체인지업 등 변화구 구사력과 제구과 완벽했다.

대만을 5대0으로 꺾고, 태국과 홍콩까지 완벽하게 꺾으며 슈퍼라운드에 진출한 한국은 일본 사회인팀에 영봉패를 당하는 굴욕을 겪고 말았다. 여전히 결승 진출 가능성은 높지만, 전원 프로 선수로 구성된 국가대표팀이 사회인팀에 고전했다는 사실은 비판을 받을 수밖에 없는 대목이다.

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25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기에서 0-5로 패한 한국 선수들이 아쉬운 표정을 보이고 있다. 2026.9.25 연합뉴스

대만도 한국의 완패에 충격을 받았다. 'ET투데이' 등 대만 매체들에 따르면 대만은 당초 애리조나 다이아몬드백스 소속의 마이너리거 린위민을 26일 일본전 선발 투수로 내세울 예정이었지만, 한국-일본전이 끝난 직후 계획을 전면 수정했다. 린위민이 아닌, 쉬샹성이 선발 등판한다. 쉬샹성은 올해 일본프로야구(NPB) 2군에서 뛰었고, 일본 타자들의 스타일에 대해 잘 알고 있다. 대만 대표팀 탕덩카이 감독도 "쉬샹성은 일본 야구 스타일을 잘 알고 있다. 기회가 있을 것"이라며 선발 투수를 교체한 배경을 밝혔다.

대만은 일단 일본을 상대로 대승을 거두고 한국의 결과를 함께 봐야 한다.

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린위민은 'ET투데이'와의 인터뷰에서 "한국은 너무 잘했다. 특히 투수들이 우리를 완전히 압도했다. 2대1이나 3대2 정도의 스코어가 될거라 생각했는데, 0대5로 지다니 정말 믿기지가 않는다"고 놀라면서 "야구는 예측할 수 없다. 언제, 무슨 일이 일어날지 전혀 알 수 없다"며 심경을 전했다.

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린위민은 "어쨌든 저는 모든 준비가 끝났다. 내일 바로 투입될 수 있고, 하루 더 쉴 수도 있다. 정신적으로도 준비가 되어있고 최선을 다할 준비가 됐다"며 각오를 전했다.

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한국과 대만이 다시 결승에서 만날 수 있을까.

나유리 기자 youll@sportschosun.com