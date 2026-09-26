'아시아 출신 거포의 대반전' MLB 데뷔 시즌 34홈런 대폭발 "라이벌 상대로 쳤다"

무라카미 무네타카. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]일본 출신 거포 무라카미 무네타카가 시즌 34호 홈런을 쏘아올렸다.

시카고 화이트삭스 무라카미는 26일(이하 한국시각) 미국 일리노이주 시카고 레이트필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 콜로라도 로키스와의 홈 경기에서 4번타자-1루수로 선발 출전해 첫 타석에서 홈런을 터뜨렸다.

화이트삭스가 1-0으로 선취점을 뽑은 1회말. 2아웃 주자 없는 상황에서 콜로라도의 선발 투수인 스가노 도모유키를 상대했다. 일본 출신 투수인 스가노와 맞대결을 펼친 무라카미는 2B2S에서 5구째 86마일(약 138.4km)짜리 슬라이더를 통타해 오른쪽 담장을 넘기는 라인드라이브성 솔로 홈런을 터뜨렸다. 타구 속도가 103.3마일(약 166.2km), 각도 37도, 비거리 약 117.7m짜리 홈런이었다.

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NPB 시절에도 여러 차례 맞대결을 펼쳤던 두사람이다. 무라카미는 도쿄를 연고로 하는 야쿠르트 스왈로즈 소속이었고, 스가노는 도쿄 연고의 요미우리 자이언츠 소속 '에이스'였다. NPB 통산에서는 54타수 11안타 타율 2할4리 2홈런 6타점으로 스가노가 더 앞섰지만, 메이저리그에서는 무라카미가 첫 대결 첫 타석에서 홈런을 터뜨렸다.

무라카미는 최근 6경기 연속 타점을 올렸고, 메이저리그 데뷔 시즌에 34홈런을 터뜨렸다. 화이트삭스는 전날인 25일 5년만에 포스트시즌 진출을 확정했는데, 무라카미가 자축포를 쏘아올렸다.

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이미 메이저리그에 진출한 역대 일본인 타자 데뷔 시즌 최다 홈런 기록을 깼고, 신기록을 경신해나가고 있는 무라카미다. 또 역대 일본인 타자 단일 시즌 홈런 기록에서도 2022년 오타니 쇼헤이(당시 LA 에인절스)와 나란히 5위 타이 기록을 세우게 됐다.

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일본 매체 '풀카운트'는 "무라카미에게 홈런을 허용한 직후, 스가노는 홈런을 확실한 듯 절규하며 실의에 빠졌다"며 두사람의 첫 투타 맞대결 결과에 대해 흥미로운 관점을 보도했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com