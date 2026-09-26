'철벽'에 균열 생겼다, 2년간 99경기 피홈런 0→8경기 피홈런 3개 4실점, 50경기 무실점 신기록 불펜 에이스 왜 이러나[민창기의 일본야구]

지난해 철벽이었던 한신 이시이는 이달 초 복귀해 고전하고 있다. 8경기에서 피홈런 3개로 4실점했다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

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한신 타이거즈의 우완투수 이시이 다이치(29)는 지난해 센트럴리그 우승 주역이다. 그가 경기 후반 등판한다는 건 한신의 승리를 의미했다. 53경기, 53이닝을 던지면서 딱 1점만 내줬다. 피홈런 없이 4사구 8개를 허용하고 탈삼진 42개를 기록했다. 난공불락 요새처럼 한신 뒷문, 승리를 지켰다.

1승36홀드9세이브, 평균자책점 0.17. 이시이는 지난해 4월 요미우리 자이언츠전에서 1실점한 후 50경기 연속 무실점을 기록했다. 한신 레전드이자 현 감독인 후지카와 규지가 보유하고 있던 센트럴리그 기록을 넘어, 일본프로야구(NPB) 연속 무실점 신기록을 세웠다.

이시이는 취업을 목적으로 한 공업교육전문학교 출신이고 독립리그를 거쳐 더 화제가 됐다. 시코쿠아일랜드플러스 고치 파이팅독스에서 3년을 던지고 프로 선수가 됐다. 2021년 신인 드래프트 8순위 지명으로 입단해 잠재력을 터트렸다. 그는 지난겨울 8200만엔이 오른 연봉 2억엔에 재계약했다.

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25일 요코하마스타디움에서 열린 요코하마 베이스타즈전. 1-0으로 앞선 8회말, 후지카와 감독이 이시이를 호출했다. 에이스 무라카미 쇼키가 7이닝 119구 무실점 역투를 펼친 뒤 승리공식 가동. 적어도 지난해까지는 그랬다.

한신 벤치의 기대와 달리 흐름이 이상하게 흘러갔다. 선두타자 2번 마키 슈고, 3번 쓰쓰고 요시토모를 연속 안타로 내보냈다. 무사 1,2루에서 4번 헤라르 엔카네시온을 유격수 땅볼로 유도, 아웃카운트 2개를 잡았다. 2사 3루.

이시이는 2024~2025년 99경기에서 피홈런이 없었는데 올해 8경기에서 3개를 기록했다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

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한숨 돌리는가 했는데 5번 미야자키 도시로가 막아섰다. 1S에서 38세 베테랑 미야자키가 시속 149km 낮은 코스 직구를 받아쳐 요코하마스타디움 좌측 관중석으로 날렸다. 승리를 눈앞에 두고 있던 한신은 1대2 역전패를 당했다. 무라카미의 시즌 11번째 승리도 날아갔다. '믿는 도끼' 이시이가 발등을 찍은 셈이다.

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이시이는 2024년 56경기 48⅔이닝, 지난해 53경기 53이닝 동안 피홈런이 없었다. 올시즌 철벽에 균열이 생겼다. 피홈런이 늘었다. 선수 본인은 물론 리그 2연패, 재팬시리즈 우승을 노리는 한신 벤치도 답답하다.

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이시이는 지난 5일 요코하마를 상대로 시즌 첫 등판했다. 지난 3월 스프링캠프 때 왼쪽 아킬레스건을 다쳐 한참 늦게 1군 합류가 이뤄졌다. 그런데 지난해 '철벽'의 모습이 아니다. 8경기에 나가 8이닝 동안 4실점했다. 홈런 3방으로 4점을 내줬다. 2024~2025년 99경기를 피홈런 없이 넘긴 불펜 에이스가 흔들린다.

올 시즌 1승2패1홀드, 평균자책점 5.63. 피안타율이 0.313로 올라갔다. 데이터는 이시이가 이전과 다르다고 말한다.

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직구 구속은 지난해와 비슷하다. 시속 149~150km를 유지한다. 25일 요코하마 타자 5명을 상대로 직구만 9개 던졌다. 구속은 이전과 차이가 없지만 발목 부상 경력이 구위에 영향을 주고 있다고 볼 수밖에 없다. 미세한 차이가 큰 차이로 이어진다.

이시이는 지난해 후지카와 감독의 센트럴리그 기록을 넘어 일본프로야구 연속 경기 무실점 신기록을 수립했다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

일부 전문가는 남은 정규 시즌에 부담이 적은 편한 상황에서 던져야 한다고 조언한다. 구위도 중요하지만 우선 정신적인 안정이 필요하다는 이야기다. 이시이는 한신이 재팬시리즈 정상에 서려면 꼭 필요한 자원이다. 가을야구가 코앞으로 다가왔다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com