역대급 경솔함! "FA 6800억 받은 이유? 나에 대한 보상이다" 후폭풍, 결국 고개 숙였다

블라디미르 게레로 주니어. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]결국 고개를 숙였다. 경솔한 발언으로 논란을 일으킨 블라디미르 게레로 주니어가 공식 사과했다.

토론토 블루제이스의 간판 스타인 게레로 주니어는 최근 'Noticias Telemicro'라는 메체와 스페인어로 인터뷰를 했다. 이 영상 인터뷰에서 게레로 주니어는 "재가 14년 5억달러(약 6800억원) 계약을 체결한 이유는, 앞으로 내가 할 일이 아니라 내가 이미 이룬 것에 대한 보상이었다"면서 "내가 매년 40홈런씩 칠 거라고 예상해서 돈을 준 게 아니다. 내가 이미 이룬 것에 대한 대가였다"라고 말했다.

그는 또 "사람들은 '야, 그 많은 돈을 줬는데 넌 왜 아무것도 안하고 있는거야?'라고 생각하기도 한다. 그래도 노력은 하고 있다"고 이야기 했고, 그 결과 크게 논란이 됐다. 현지 매체들과 팬들은 "엄청난 연봉을 받는 선수의 무책임한 발언", "구단은 너의 미래 가치를 감안해서 FA를 투자한 것이다", "멍청하고 생각없는 발언"이라며 비판을 쏟아냈다.

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그는 결국 사과했다. 팬들에게 공식 성명문을 내고 사과했고, 25일(이하 한국시각) 경기를 앞두고 취재진에게 먼저 기자 회견을 요청했다.

게레로 주니어는 이 자리에서 "모든 사람들과 오해를 풀 필요가 있다고 느꼈다"면서 "며칠전에 제가 했던 말을 후회한다. 제 팬들과 팀 동료들이 제게 사과를 받아야 한다고 진심으로 느끼고 있어서 제가 이 자리를 마련했다. 또 여기에 있는 또다른 이유는 제 계약이 좋은 결과로 이어지도록 앞으로도 열심히 노력할 것이라는 점을 모두에게 알리고 싶어서"라고 고개를 숙였다.

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게레로 주니어는 또 "곰곰이 생각해보니, 며칠전 제가 했던 발언은 제가 정말로 하고싶었던 말은 아닌 것 같다"며 고개를 숙였다.

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토론토 존 슈나이더 감독은 "게레로가 선수들끼리 모인 자리에서 동료들에게 사과했고, 나와도 여러 차례 대화를 나눴다"면서 "그는 유쾌하고 훌륭한 선수다. 때로 오해를 받는 부분도 있지만, 내가 본 최고의 팀 동료 중 한명이다. 그는 매일 열심히 훈련을 한다. 표현을 잘 못할 수 있지만, 가끔 오해를 받는다. 계약 조건 때문에 쉽게 표적이 되는 것 같다"며 게레로 주니어를 감쌌다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com