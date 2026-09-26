"소형준 투심 대비했고, 투심 왔다. 오늘은 내가 잘쳤다" 한국 야구 이래서 무너졌나

25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 3회말 2사 2, 3루 한국 유격수 실책을 일본 3루 주자 무코야마 모토키가 홈인하고 있다. 2026.9.25 연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]전원 사회인 선수로 구성된 일본 야구 대표팀에게 굴욕적 패배를 당한 한국 야구 대표팀. 일본의 핵심 타자는 "대비한대로 됐다"고 돌아봤다.

류지현 감독이 이끄는 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀은 25일 열린 일본과의 슈퍼라운드에서 0대5로 완패를 당했다.

한국 타자들은 일본의 '에이스'인 히구치 신(오지)을 상대로 7이닝 동안 안타 4개를 뽑았지만 주자 출루가 전부 병살타와 범타로 이어지면서 1점도 내지 못했다. 히구치 공략에 완전히 실패한 한국은 3회말 선발 소형준이 흔들리며 먼저 3실점을 했고, 이후 6회말 조병현이 2점을 추가로 내주면서 패배를 막지 못했다.

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특히 일본은 핵심 타자이자 '대형 외야수'로 평가받는 무코야마 모토키(NTT 동일본)가 4타수 2안타 1타점으로 한국전 승리 선봉에 앞섰다. 무코야마는 1회 첫 타석에서도 소형준에게 2루타를 뽑아내며 한국 배터리를 당황하게 만들었고, 3회 두번째 타석에서도 소형준을 상대로 또 1타점 좌전 적시 2루타를 터뜨렸다. 이 점수가 일본의 첫 득점이었다.

무코야마는 경기 후 스포츠조선 칼럼니스트인 무로이 마사야와의 인터뷰에서 "(소형준은)우완에 투심이 좋은 투수라는 분석을 했다. 그 안에서 대비할 수 있었다. 제 타석에서는 거의 투심이 왔다"고 돌아봤다. 그는 이어 "한국은 역시 투수가 좋다고 들었고, 분석을 해왔다. 오늘은 내가 잘 쳤다고 생각한다"며 타석 결과와 팀 승리에 만족감을 드러냈다.

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대활약을 펼친 히구치는 경기 후 '사무라이재팬'과의 인터뷰에서 "한국 타자들의 타격감이 좋다는 것을 알고 있었지만, 피하지 않기로 했다"면서 "스트라이크존 안에서 싸워야 한다고 생각했다. 포수를 믿고 던졌다"고 소감을 밝혔다.

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8회 등판해 1이닝을 퍼펙트로 막은 우완 투수 카요 슈이치로(도요타자동차)는 "중요한 경기였는데, 히구치가 한국의 강타자들에게 휘말리지 않고 자신의 공을 던져줬다. 그 덕분에 이길 수 있었다. 한국에 강타자들이 많다고 하지만, 일본 투수들이 자신의 공을 던질 수 있다면 충분히 통한다고 생각한다"며 강한 자신감을 드러냈다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com