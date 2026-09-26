'굴욕 잊자' 이기면 결승이다! 金 희망 남았다…김도영 1번→3번 배치, 문현빈 선발 복귀 [도요하시 LIVE]

김도영 '아쉬움' (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 3회말 대한민국 선두타자 김도영이 1루수 파울플라이 아웃으로 물러나며 아쉬워하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

2점 홈런, 앞서가는 한국 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 1회초 2사 주자 2루 한국 문보경이 2점 홈런을 치고 문현빈의 격려를 받고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 김도영(KIA)이 리드오프 대신 3번타자로 나선다. 문현빈(한화 이글스)은 선발 라인업에 복귀했다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 26일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 중국과 슈퍼라운드 경기를 한다.

전날(25일) 한국은 충격의 패배를 당했다. 사회인 선수로 구성된 일본을 상대로 0대5로 패배했다. 일본 선발투수 히구치 신에게 7이닝 동안 점수를 뽑아내지 못하는 등 타선 흐름이 좋지 못했다.

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결승전 진출이 사라진 건 아니다. TQB 계산도 필요없이 중국만 잡으면 된다. 중국은 선발투수로 우안쥔을 내세웠다.

5-0 완승 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5-0으로 승리한 대한민국 선수들이 류지현 감독과 하이파이브를 하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

류 감독은 전날 패배 후 "오늘 경기를 준비하면서 경우의 수를 준비하지는 않았다. 승리한 뒤 결승 진출을 확정짓고, 결승전에 맞게 준비를 하려고 했는데 생각지 못한 패배가 있었다. 일단 내일(중국전) 경기 잘 준비하겠다"라

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이날 한국은 김주원(유격수)-문현빈(2루수)-김도영(3루수)-문보경(3루수)-노시환(3루수)-윤동희(우익수)-박준순(2루수)-김지찬(중견수)-조형우(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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이번 대표팀에서 리드오프로 기대를 모았던 김도영은 일본전에서 무안타로 침묵했다. 전반적으로 타격감이 좋지 않은 모습. 다시 1번타자가 아닌 소속팀 KIA에서 주로 뛰던 3번타자로 자리를 돌아갔다.

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아울러 타격감이 떨어저 휴식일을 반납하고 자율 훈련을 진행했던 문현빈도 다시 라인업에 복귀했다.

한국 선발 최민석 역투 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 2회 말 한국 선발 최민석이 역투하고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

선발투수는 최민석이 나온다. 올해로 2년 차를 맞은 최민석은 최고의 기량을 뽐내고 있다. 25경기에서 14승4패 평균자책점 2.73의 기록하며 대표팀 합류 전까지 다승 1위(14승)을 달렸다.

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'국가대표 데뷔전'도 훌륭하게 마쳤다. 22일 홍콩전에서 공 18개로 2이닝 퍼펙트를 기록했다. 30개 정도를 예정했지만, 더 빠르게 타자를 돌려세웠다.

당시 한국은 최민석의 2이닝 피칭을 시작으로 김진욱(1이닝 무실점)-최준용(1이닝 무실점)-김영우(1이닝 무실점)-배찬승(1이닝 무실점)-성영탁(1이닝 무실점)이 퍼펙트 피칭을 하며 13대0으로 콜드게임 승리를 이끌었다.

한국 야구 역사상 국제대회 퍼펙트 게임은 전산 데이터가 조회 가능한 2002년 부산 아시안게임 이후 첫 번째다.

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일본전 패배로 분위기가 떨어질 수 있는 상황. 최민석의 호투가 절실하다.

한국이 중국을 잡으면 일본-대만전 승자와 결승전을 치른다. 다만, 대만은 6점 차 이상으로 이겨야 결승 진출을 확정 지을 수 있다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com