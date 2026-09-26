'야구를 잘하니 관중이 몰린다' 최다 매진 신기록! → KT 역사상 최초 100만 임박

수원 KT위즈파크. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]KT 위즈가 역대 한 시즌 최다 매진 신기록을 달성했다. 남은 경기에서 사상 최초 100만 관중 달성도 유력하다.

KT는 26일 수원 KT위즈파크에서 키움 히어로즈와 맞대결을 펼쳤다. 추석 연휴 막바지인 이날 KT위즈파크는 1만8700석의 관중석이 전석 매진을 기록하면서 만원을 달성했다.

KT의 올 시즌 25번째 매진이다. 또 KT 창단 이후 구단 역사상 한 시즌 최다 매진 신기록이다. 종전 기록은 24회로 지난해 달성한 바 있다.

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동시에 KT는 홈 최다 관중 신기록, 구단 역사상 최초 홈 관중 100만명 돌파까지 눈앞에 두고 있다. KT는 26일까지 올 시즌 홈 관중 94만8172명을 기록했다. 최다 관중 기록은 지난해 달성한 97만941명인데, 이 기록을 곧 깰 수 있을 것으로 보인다.

KT는 26일 키움전을 제외하면, 앞으로 총 4번의 홈 경기를 남겨뒀다. 롯데 자이언츠와의 3연전 그리고 삼성 라이온즈와의 마지막 1경기다. 남아있는 경기들에서 2만2769명 이상의 관중이 모이면 구단 최다 관중 신기록을 달성하게 되고, 5만1828명 이상의 관중이 입장하면 최다 관중 신기록과 더불어 사상 첫 100만 관중 돌파가 가능해진다.

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KT는 현재 순위 1위를 달리며, 정규 시즌 우승에 도전하고 있다. 25일 기준으로 2위 삼성과 3경기 차 1위를 유지하고 있는 KT가 정규 시즌 우승을 확정지으면, 한국시리즈에 직행하면서 구단 역사상 두번째 통합 우승에 도전하게 된다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com