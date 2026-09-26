'韓 날벼락' 중국전 훈련을 못한다니…이기면 결승, '최대 변수 발생'→18시30분 개시 불투명 [도요하시 현장]

방수포가 설치된 일본 아이치현 도요하시 야구장. 도요하시=이종서 기자

비 오는 도요하시 야구장. 도요하시=이종서 기자

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 경우의 수를 피했더니 이번에는 날씨 변수가 생겼다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 26일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 중국과 슈퍼라운드 경기를 한다.

이날 도요하시 지역에는 비예보가 있었다. 앞서 열린 홍콩과 팔레스타인 경기는 55분 중단이 되기도 했다. 비가 잦아들면서 강행하게 됐고, 결국 경기는 오후 12시 열린 경기는 4시 15분 가량에 마칠 수 있었다. 경기는 팔레스타인이 홍콩을 7대2로 제압했다.

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이 경기가 늦게 끝나면서 한국-중국전에도 지장이 생겼다.

오후 4시15분부터는 한국의 타격 훈련이 시작되기로 했다. 그러나 그라운드에는 대형 방수포 설치에 바빴고, 도착한 선수들은 그라운드 훈련을 하지 못했다.

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문제는 비 예보가 또 있다. 그라운드에는 대형 방수포가 깔렸다. 선수들은 외야 공간을 활용해 몸을 풀거나 실내 불펜에서 훈련을 진행하게 됐다.

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KBO 관계자는 "원래 예정된 오후 6시30분 플레이볼로 예정하고 있으나 오후 6시30분부터 비예보가 있어 우천 상황에 따라 경기 개시가 늦춰질 수도 있다고 하더라"고 설명했다.

방수포가 깔리고 있는 도요하시 구장. 도요하시=이종서 기자

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조직위는 일단 결승전이 27일 열려 예비일이 없는 만큼, 최대한 강행한다는 분위기다. 그러나 경기 개시 약 1시간 10분 전인 오후 5시20분에 야구장에는 폭우가 쏟아지기도 했다.

한국은 이날 경기를 반드시 이겨야 한다. 전날(25일) 일본에 패배하면서 중국전 승리가 반드시 필요해졌다. 승리를 한다면 결승전 진출이고, 패배를 한다면 일본-대만전 승자로 일본을 기다려야 한다. 또한 TQB도 따져야 한다.

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한국은 최민석이 선발 투수로 나간다. 올해로 2년 차를 25경기에서 14승4패 평균자책점 2.73의 기록했다. 다승 1위(14승)다. 중국은 선발투수로 우안쥔이 선발로 나온다.

한국은 김주원(유격수)-문현빈(2루수)-김도영(3루수)-문보경(3루수)-노시환(3루수)-윤동희(우익수)-박준순(2루수)-김지찬(중견수)-조형우(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 중국은 저우이(우익수)-왕레이(2루수)-한샤오(중견수)-롼천천(지명타자)-차오제(1루수)-푸원룽(좌익수)-리샤오양(3루수)-징후이(포수)-리옌언(유격수)이 선발 출전한다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com