'류지현호' 결승 진출 소식 1시간 늦어진다고?…훈련도 불발, 일단 방수포는 걷혔다 [도요하시 LIVE]

방수포 깔린 도요하시 시민구장 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열릴 예정인 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기를 앞두고 대형 방수포가 덮여 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

방수포 깔린 도요하시 시민구장 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열릴 예정인 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기를 앞두고 대형 방수포가 덮여 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 결승 진출을 가릴 경기가 열리게 된다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 26일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 중국과 슈퍼라운드 경기를 한다.

이날 도요하시 구장에는 많은 비가 내렸다. 앞서 열린 홍콩과 팔레스타인 경기는 55분간 중단이 되는 사태도 있었다. 잠시 비가 멈춘 틈을 타서 경기가 진행됐고, 결국 팔레스타인이 7대2로 이겼다.

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문제는 이 경기가 늦게 끝나면서 전반적으로 일정이 밀렸다. 일단 그라운드에는 방수포가 설치됐다. 계속해서 비가 내리면서 방수포를 철거하지 못했다.

KBO 관계자는 "원래 예정된 오후 6시30분 플레이볼로 예정하고 있으나 오후 6시30분부터 비예보가 있어 우천 상황에 따라 경기 개시가 늦춰질 수도 있다고 하더라"고 설명했다.

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결국 1시간 늦은 오후 7시30분에 열리게 됐다. 물웅덩이가 곳곳에 생긴 가운데 정비에 돌입했다. 그러나 비가 내리다 그치다 하면서 정상적으로 진행될 지는 미지수가 됐다.

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조직위는 일단 결승전이 27일 열려 예비일이 없는 만큼, 최대한 강행한다는 분위기다.

방수포 깔린 도요하시 시민구장 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열릴 예정인 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기를 앞두고 대형 방수포가 덮여 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

우의 입고 중국전 기다리는 야구팬들 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열릴 예정인 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 경기장을 찾은 야구팬들이 우의를 입고 대기하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

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한국은 최민석이 선발 투수로 나간다. 올해로 2년 차를 맞은 최민석은 25경기에서 14승4패 평균자책점 2.73을 기록했다. 다승 1위(14승)다. 중국은 선발투수로 우안쥔이 선발 등판한다.

한국은 김주원(유격수)-문현빈(좌익수)-김도영(지명타자)-문보경(1루수)-노시환(3루수)-윤동희(우익수)-박준순(2루수)-김지찬(중견수)-조형우(포수) 순으로 선발 라인업을 짰다.

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중국은 저우이(우익수)-왕레이(2루수)-한샤오(중견수)-롼천천(지명타자)-차오제(1루수)-푸원룽(좌익수)-리샤오양(3루수)-징후이(포수)-리옌언(유격수)이 선발 출전한다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com