韓 야구 정말 큰일났다…日 참사에 이어 中 에게도 굴욕 당하나→선취점 허용 [도요하시 LIVE]

중국전 선발로 나선 최민석 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 1회초 대한민국 선발투수 최민석이 역투하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 이겨야 하는 경기에 선취점을 줬다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 26일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 중국과 슈퍼라운드 경기를 했다.

전날 일본에 0대5 패배를 하면서 한국은 중국을 이겨야 결승 진출이 가능하다.

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한국은 '다승 1위(14승)' 최민석을 냈다. 지난 22일 홍콩전에서는 선발로 나와 2이닝 무실점으로 호투를 펼쳤다.

이날 날씨 변수에 불안한 출발을 했다. 1회초부터 실점이 나왔다.

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중국은 저우이(우익수)-왕레이(2루수)-한샤오(중견수)-롼천천(지명타자)-차오제(1루수)-푸원룽(좌익수)-리샤오양(3루수)-징후이(포수)-리옌언(유격수)가 선발 출전했다.

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앞서가는 중국 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 1회초 대한민국 선발투수 최민석이 연속안타를 허용하며 선취점을 내주고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

선두타자 저우이를 땅볼로 잡았지만, 왕레이에게 좌중간을 가르는 2루타를 맞았다. 한샤오를 삼진으로 잡으며 한숨 돌리는 듯 했지만, 런천천에게 안타를 맞았다. 2사 였던 만큼, 스타트를 끊었고, 홈까지 들어왔다. 이후 차오제에게 안타를 맞은 뒤 푸원룽의 땅볼 타구가 2루수와 유격수 충돌로 이어지면서 만루가 됐다.

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위기의 순간 최민석의 집중력이 빛났다. 리샤오양을 삼진으로 처리하면서 추가 실점을 하지 않았다.

도요하시=이종서기자 bellstop@sportschosun.com