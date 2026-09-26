'3위 싸움 끝까지 가보자' 네일이 해냈다! KIA 이제 LG와 2경기 차[광주 리뷰]

제임스 네일. 사진=KIA 타이거즈

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]제임스 네일이 2경기 연속 호투로 팀에게 중요한 승리를 안겼다. KIA 타이거즈가 3위 LG 트윈스와의 격차를 좁혔다.

KIA는 26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 LG와의 시즌 12차전 맞대결에서 5대1로 승리했다. 이날 승리로 KIA는 3위 LG와 3경기 차에서 2경기 차로 막판 추격에 나섰고, LG는 최근 2연패에 빠졌다.

LG 선발 라인업=박해민(중견수)-문성주(우익수)-오스틴(1루수)-송찬의(좌익수)-오지환(유격수)-문정빈(지명타자)-구본혁(3루수)-박동원(포수)-신민재(2루수) 선발 투수 임찬규

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KIA 선발 라인업=박정우(좌익수)-한준수(지명타자)-카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-하주석(유격수)-김호령(중견수)-김태군(포수)-박민(3루수) 선발투수 네일

양팀 선발 투수들이 호투를 펼치면서 팽팽한 투수전이 전개됐다.

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1회말 KIA가 1번타자 박정우의 안타로 먼저 출루 기회를 잡았지만, 1사 후 카스트로의 병살타가 나오면서 흐름이 끊겼다. LG도 마찬가지로 2회초 1사 1루 찬스에서 문정빈이 2루수-유격수-1루수로 이어지는 병살타를 기록하면서 득점이 무산됐다.

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나성범. 사진=KIA 타이거즈

그러던 2회말 KIA가 홈런으로 선취점을 뽑았다. 이닝 선두타자로 나선 나성범이 LG 임찬규를 상대로 우월 솔로포를 쏘아올렸다. 나성범은 1S에서 커브를 공략해 오른쪽 담장을 넘기는 비거리 120M 솔로포로 연결시켰다. 자신의 시즌 29호 홈런이었다. 하지만 임찬규는 피홈런 이후 3명의 타자를 깔끔하게 범타 처리하면서 위기로 이어지지 않았다.

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네일은 계속 호투를 이어갔다. 3회초 2사 후 신민재에게 안타를 맞았지만 박해민과의 승부에서 3B 불리한 카운트에 2연속 스트라이크를 잡고 끝내 우익수 뜬공 처리에 성공했다.

그사이 KIA가 1점 더 냈다. 3회말 2사 후 박정우의 안타에 이어 한준수가 우중간에 떨어지는 1타점 적시타를 기록하면서 2루에 있던 박정우가 홈까지 들어왔다. KIA가 2-0으로 달아났다.

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카스트로. 사진=KIA 타이거즈

팀의 2-0 리드를 등에 업고 5회까지 무실점 호투를 펼친 네일은 6회초 첫 위기를 맞았다. 1사 후 박해민에게 안타를 허용했고, 문성주를 3구 헛스윙 삼진으로 잡아냈다. 그러나 오스틴과의 승부에서 초구에 몸에 맞는 볼이 나오면서 주자가 2명으로 늘어났다. 2사 1,2루에서 송찬의와 승부한 네일은 2B1S에 좌익수 뜬공을 유도해내면서 실점 위기를 무실점으로 막아냈다.

KIA는 6회말 추가점 찬스를 살렸다. 임찬규가 흔들리기 시작했다. 1사 후 카스트로와 나성범의 연속 안타로 주자 1,2루.

연속 주자가 나가자 LG 벤치가 투수를 임찬규에서 고우석으로 교체했다. 고우석이 김선빈에게 볼넷을 허용했고, 만루에서 하주석 타석에 폭투가 나오면서 3루주자 카스트로가 득점했다.

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김호령. 사진=KIA 타이거즈

하주석은 3루 땅볼로 물러났지만, 그사이 주자 2명이 득점권으로 진루했다. 이어진 찬스에서 김호령이 중전 적시타를 터뜨리면서 주자 2명이 모두 득점을 올렸다. KIA는 6회에 3점을 더하며 순식간에 5-0으로 달아났다.

네일은 이날 6이닝 동안 5안타 6탈삼진 1볼넷 무실점 호투를 펼치며 팀의 승리를 이끌었다. 시즌 169⅔이닝을 달성하면서 KBO리그 입성 후 개인 한 시즌 최다 이닝 신기록을 썼다. 동시에 시즌 12승을 달성했다. 네일에 이어 전상현과 조상우가 각각 7회와 8회를 무실점으로 막아냈다.

그러나 마지막 9회는 이의리가 1아웃 이후 안타와 볼넷 2개로 만루 위기를 자초했다. LG는 만루에서 박동원의 밀어내기 볼넷으로 팀의 첫 득점을 올렸다. 결국 KIA가 이의리를 내리고 곽도규를 올렸고, 곽도규가 추가 실점 없이 경기를 끝냈다.

광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com