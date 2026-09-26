이게 세이프야? 한국 호재 판정 나왔다…김도영 폭풍 주루에 뒤집었다 [도요하시 LIVE]

득점 후 축하받는 문현빈, 김도영 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 1회말 1사 2,3루 대한민국 문보경의 안타때 문현빈, 김도영이 득점 후 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

2루타 후 슬라이딩하는 김도영 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 1회말 1사 1루에서 대한민국 김도영 2루타 후 슬라이딩하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 심판의 다소 기묘한 상황. 김도영(KIA)의 집중력이 빛났다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 26일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 중국과 슈퍼라운드 경기를 했다.

중국을 상대로 이겨야 결승전 진출이 가능하다.

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한국은 김주원(유격수)-문현빈(좌익수)-김도영(지명타자)-문보경(1루수)-노시환(3루수)-윤동희(우익수)-박준순(2루수)-김지찬(중견수)-조형우(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

중국은 저우이(우익수)-왕레이(2루수)-한샤오(중견수)-롼천천(지명타자)-차오제(1루수)-푸원룽(좌익수)-리샤오양(3루수)-징후이(포수)-리옌언(유격수)이 선발 출전했다.

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한국은 선발투수로 다승 1위 최민석을 냈다.

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1회부터 실점이 나왔다. 선두타자 저우이를 땅볼로 돌려세웠다. 왕레이에게 좌중간을 가르는 2루타를 맞았고, 한샤오를 삼진으로 잡았다. 그러나 롼천천에게 안타를 맞았다. 2사 였던 만큼, 2루 주자가 맞는 순간 스타트를 끊어 득점에 성공했다. 이후 차오제의 안타 뒤 푸원룽 타석에 나온 내야 안타로 만루 위기에 몰렸다. 그러나 리샤오양을 삼진으로 막으며 추가 실점을 하지 않았다.

중국전 선발로 나선 최민석의 역투 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 1회초 대한민국 선발투수 최민석이 역투하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

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1회말 반격에 성공했다. 심판이 도와줬다. 김주원이 좌익수 뜬공으로 돌아선 가운데 문현빈이 볼넷을 얻어냈다. 김도영 타석 때 유격수 실책이 나오면서 2,3루 찬스를 잡았다.

문보경 타석에서 오묘한 장면이 나왔다. 1루 방면 타구. 1루수 차오제가 몸을 날려 잡았다. 투수의 베이스 커버도 완벽했다. 그런데 이 과정에서 투수가 한 번에 베이스를 밟지 못했다. 심판 판정은 세이프. 그러나 오심이었다. 한번에 밟지 못했지만, 투수는 곧바로 베이스를 다시 밟았다. 아웃 타이밍이었다. 그러나 이번 대회에는 비디오판독이 없어 최초 판정대로 간다.

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3루에 있던 문현빈이 들어오기에는 충분했던 상황. 2루에 있던 김도영은 상대가 혼란에 빠진 걸 보고 그대로 홈으로 내달렸다. 세이프. 한국은 1회말 0-1에서 2-1로 점수를 뒤집는데 성공했다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com