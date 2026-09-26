20개 치는 00년생 2루수 온다?! → 풀타임 시 골글 판도 대격변

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 5회초 무사 1루 롯데 고승민이 한태양 안타 때 3루를 파고들고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 고승민이 타격 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 고승민(26)이 장타력에 눈을 떴다. 예년보다 1개월 넘게 덜 뛰고도 홈런 커리어하이다. 이 페이스로 풀타임을 뛰었다면 골든글러브까지 꿈꿀 수 있는 수준이다.

고승민은 27일 현재 100경기 442타석 타율 2할8푼7리 16홈런 OPS(출루율+장타율) 0.820을 기록했다. 홈런과 장타율이 데뷔 후 최고치다.

시즌 초반 결장이 아쉽다. 고승민은 2월 스프링캠프 도중 사행성 오락실에 방문했다. 30경기 출전 정지 징계를 받았다. 5월 5일이 돼서야 1군에 복귀했다. 약 120타석을 날린 셈이다.

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홈런 치는 2루수는 매우 귀하다. 올 시즌 두 자리 홈런을 때린 2루수는 오직 고승민 뿐이다. 올해 최고 2루수는 NC 다이노스 박민우가 사실상 예약했다. 박민우는 128경기 522타석 타율 3할1푼9리 OPS 0.845를 기록했다. 홈런은 7개에 불과하다. 박민우가 2루수 홈런 2위다. 고승민이 2배 이상 많다.

고승민이 풀 시즌 550타석을 친다고 가정하면 20홈런 85타점이 가능하다. 골든글러브에 도전할 수 있는 성적표다. 동시에 롯데 역사상 최초의 국내 20홈런 2루수가 탄생할 수 있다. 롯데의 20홈런 2루수는 2018년 외국인타자 앤디 번즈(23홈런)가 유일하다.

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김태형 롯데 감독은 고승민에 대해 "지금보다 더 잘 칠 수 있는 선수"라며 상당한 잠재력을 가졌다고 인정했다.

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올 시즌은 롯데가 정규리그 12경기를 남겼다. 올해 20홈런은 어렵다. 몰아치기가 나와야 한다.

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고승민은 "20개가 나오면 당연히 좋겠지만 부담은 전혀 없다. 의식하지 않는다. 홈런은 칠 만큼 친 것 같다. 그냥 꾸준하게 계속 잘 치는 게 목표"라고 말했다.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 8회초 2사 만루 롯데 고승민이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 8회초 2사 만루 롯데 고승민이 만루포를 날린 뒤 김태형 감독과 하이파이브를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

고승민은 8월 9월에 홈런이 확 늘었다. 7월까지 7홈런, 8월부터 9홈런이다.

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고승민은 "바람이 많이 불었던 것 같다"고 웃으면서 "정확하게 치려고 했는데 잘 넘어간 모양이다"라며 잘 맞히는 게 우선이라고 강조했다.

무엇보다 건강 유지가 우선이다. 고승민은 올 시즌 안 다쳤다. 5월 5일 등록 이후 예비군 1일(9월 16일) 외에는 한 차례도 말소되지 않았다.

고승민은 "개인적으로 부상 없이 계속 경기에 나갔다는 점이 내가 성장한 부분이라고 생각한다. 매 경기 이렇게 팀에 보탬이 되는 선수가 되고 싶다. 남은 시즌도 부상 없이 전부 출전해서 팀에 도움이 되는 게 가장 큰 목표"라고 다짐했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com