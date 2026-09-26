고작 스무살, 결승전 다리 제대로 놓았다…'KKKKKKKKK' 7이닝 1실점 역투→이제 굳히기 들어간다 '오원석 투입' [도요하시 LIVE]

무실점 호투 후 포효하며 더그아웃 향하는 최민석 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 4회초 대한민국 선발투수 최민석이 무실점 호투 후 포효하며 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

중국전 선발로 나선 최민석의 역투 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 1회초 대한민국 선발투수 최민석이 역투하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 출발은 아쉬웠지만, 역할은 충분히 다했다.

최민석(두산 베어스)은 26일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 중국과의 슈퍼라운드 경기에 선발 등판해 7이닝 7안타 1볼넷 9탈삼진 1실점을 기록했다.

결승 진출이라는 중책을 안고 마운드에 올랐다. 한국은 전날 일본에 0대5로 패배하면서 중국전 승리가 반드시 필요해졌다.

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최민석은 지난 22일 홍콩전에 선발 등판해 2이닝 퍼펙트 피칭을 했다. 투구수는 18개에 불과했다.

중국은 저우이(우익수)-왕레이(2루수)-한샤오(중견수)-롼천천(지명타자)-차오제(1루수)-푸원룽(좌익수)-리샤오양(3루수)-징후이(포수)-리옌언(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

중국전 선발로 나선 최민석 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 1회초 대한민국 선발투수 최민석이 역투하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

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1회초 실점이 나왔다. 선두타자 저우이를 땅볼로 잡았지만, 왕레이에게 2루타를 맞았다. 한샤오를 삼진으로 잡았지만 롼천천에게 적시타를 허용했다. 이후 연속 안타로 만루에 몰리기도 했지만, 리샤오양을 삼진 처리하면서 추가 실점을 하지 않았다.

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1회말 타선에서 두 점을 더하면서 2-1로 한국이 경기를 뒤집었다.

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2회부터는 안타는 나왔지만, 실점없이 위기를 넘어가기 시작했다. 2회초에는 2사 후 안타를 맞았지만, 투수 땅볼로 이닝을 마쳤다.

3회에는 선두타자 안타가 나왔다. 그러나 롼천천의 투수 직선타에 이어 귀루하지 못한 1루 주자를 잡아내면서 2아웃을 잡아냈다. 차오제에게 삼진을 얻어내면서 실점을 하지 않았다.

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4회초 선두타자 푸원룽에게 볼넷이 나왔다. 그러나 후속 세 타자를 모두 돌려세웠다.

5회초 저우이에게 안타를 맞으며 3이닝 연속 선두타자 안타가 나왔다. 그러나 왕레이를 삼진으로 잡아낸 뒤 한샤오에게 유격수 땅볼을 얻어내며 병살로 이닝을 마쳤다. 6회초와 7회초에는 삼자범퇴로 끝냈다.

총 투구수 96개를 기록한 최민석은 6-1로 앞선 8회초 마운드를 내려왔다.

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도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com