韓 참사? 日 사회인, 진짜 강했다! 대만 완파→결승전 선착…한국과 리턴 매치 [나고야 LIVE]

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Baseball - Men's Super Round - Taiwan v Japan - Okazaki Central Park Baseball Stadium, Okazaki, Japan - September 26, 2026 Taiwan's Tzu-chuan Kuo in action REUTERS/Eloisa Lopez

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Baseball - Men's Super Round - Taiwan v Japan - Okazaki Central Park Baseball Stadium, Okazaki, Japan - September 26, 2026 Japan's Kazuki Kondo in action REUTERS/Eloisa Lopez

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[나고야=스포츠조서 이종서 기자] '사회인' 일본이 대만의 발목까지 잡았다. 일본은 결승전 진출을 확정했다.

일본은 26일 일본 아이치현 오카자키구장에서 열린 대만과의 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드에서 7대3로 승리했다.

조별리그 A조 3전 전승을 한 일본은 슈퍼라운드에서 한국과 대만을 모두 잡아 결승 진출에 성공했다. 대만은 한국전 결과를 기다리게 됐다. 한국은 중국을 상대로 9대2 승리를 거두면서 대만은 동메달 결정전으로 향하게 됐다.

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일본은 구마다 도요(지명타자)-소에다 마나미(2루수)-무코야마 모토키(좌익수)-아이자와 료스케(중견수)-미즈타니 쇼헤이(우익수)-사토 유키(3루수)-야마다 겐타(1루수)-와다 게이타(유격수)-아리마 료(포수)가 선발 출전했다.

대만은 천천웨이(좌익수)-천샤오윈(중견수)-황웨이성(1루수)-류지훙(3루수)-천민스(지명타자)-가오위웨이(2루수)-양천위(우익수)-장샹(포수)-양보샹(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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대만은 선발투수로 쉬샹성을 냈다. 2005년생 우완투수로 대만과 일본 혼혈 선수다. 일본은 콘도 가즈키가 선발로 나왔다. 지난 22일 팔레스타인전에 나와 3이닝 4탈삼진 무실점 피칭을 한 바 있다.

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대만은 일본을 상대로 6점 차 이상으로 승리해야 결승전 진출을 할 수 있었다. 그러나 오히려 패배하면서 결승 진출이 사실상 어렵게 됐다.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Baseball - Men's Super Round - Taiwan v Japan - Okazaki Central Park Baseball Stadium, Okazaki, Japan - September 26, 2026 Taiwan's Yi-wei Lin in action REUTERS/Eloisa Lopez

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Baseball - Men's Super Round - Taiwan v Japan - Okazaki Central Park Baseball Stadium, Okazaki, Japan - September 26, 2026 Japan's Motoki Mukoyama in action REUTERS/Eloisa Lopez

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1회초 대만이 선취점을 내는데 성공했다. 선두타자 천천웨이가 상대 실책으로 출루했고, 천샤오윈의 적시타로 득점에 성공했다.

일본은 3회말 반격에 성공했다. 아리마의 2루타에 이어 구마다의 적시 2루타가 나왔다. 이어 소에다의 적시타가 나오면서 2-1로 경기를 뒤집는데 성공했다.

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일본은 5회말 상대 실책과 무코야마의 적시타로 한 점을 달아났다.

대만은 7회초 양천위의 안타와 양보샹, 천천웨이 타석에 나온 실책으로 다시 한 점 차로 붙었다.

7회말 대만입장에서는 대형사고가 터졌다. 만루에서 평범한 뜬공을 좌익수가 놓쳤다. 주자 두 명이 홈으로 들어왔고, 점수는 다시 3점 차가 됐다. 8회말에도 일본은 두 점을 더하면서 대만의 추격 의지를 꺾었다.

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대만은 9회초 선두타자 출루에 성공한 뒤 한 점을 줬지만, 따라잡기에는 역부족이었다. 9회초를 역저을 허용하지 않은 일본은 결승전 티켓을 가장 먼저 잡게 됐다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com