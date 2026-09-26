'日 나와라! 설욕 간다' 한국, 대참사는 없었다! 중국 제압→27일 일본과 금메달 격돌 [도요하시 리뷰]

득점 후 축하받는 문현빈, 김도영 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 1회말 1사 2,3루 대한민국 문보경의 안타때 문현빈, 김도영이 득점 후 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

득점 후 축하받는 문현빈, 김도영 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 1회말 1사 2,3루 대한민국 문보경의 안타때 문현빈, 김도영이 득점 후 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 전날의 아픔은 지웠다. '류지현호'가 설욕 무대를 만들었다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 26일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 중국과 슈퍼라운드 경기에서 9대2로 승리했다.

전날(25일) 일본과의 슈퍼라운드 경기에서 패배한 한국은 중국을 잡아야 '자력 결승 진출' 가능했다.

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한국은 김주원(유격수)-문현빈(좌익수)-김도영(지명타자)-문보경(1루수)-노시환(3루수)-윤동희(우익수)-박준순(2루수)-김지찬(중견수)-조형우(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

중국은 저우이(우익수)-왕레이(2루수)-한샤오(중견수)-롼천천(지명타자)-차오제(1루수)-푸원룽(좌익수)-리샤오양(3루수)-징후이(포수)-리옌언(유격수)이 선발 출전했다.

앞서가는 중국 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 1회초 대한민국 선발투수 최민석이 연속안타를 허용하며 선취점을 내주고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

2루타 후 슬라이딩하는 김도영 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 1회말 1사 1루에서 대한민국 김도영 2루타 후 슬라이딩하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

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1회초 아찔한 출발을 했다. 선두타자 저우이를 땅볼로 잡았지만, 왕레이에게 좌중간을 가르는 2루타를 맞았다. 한샤오를 삼진으로 잡았지만, 런천천에게 적시타를 맞았다. 차오제에게 안타를 맞은 뒤 푸원룽의 땅볼 타구가 2루수와 유격수 충돌로 이어지면서 만루가 됐다. 그러나 리샤오양을 삼진으로 잡아내면서 추가 실점을 하지 않았다.

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1회말 한국이 '행운의 판정'으로 역전에 성공했다. 1사 후 문현빈이 볼넷을 얻어냈다. 김도영 타석 때 유격수 실책이 나오면서 2,3루 찬스를 잡았다.

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문보경 타석에서 심판이 도왔다. 1루 방면 타구. 1루수 차오제가 몸을 날려 잡았다. 투수도 재빠르게 베이스 커버에 들어갔다. 이 과정에서 투수가 한 번에 베이스를 밟지 못했다. 심판 판정은 세이프. 그러나 오심이었다. 한번에 밟지 못했지만, 투수는 곧바로 베이스를 다시 밟았다. 아웃 타이밍이었지만, 비디오판독이 없어 최초 판정이 유지됐다. 3루에 있던 문현빈이 홈으로 들어왔고, 2루에 있던 김도영도 홈에 들어왔다.

1타점 적시 3루타 날린 박준순 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 7말 무사 1루에서 대한민국 박준순이 1타점 적시 3루타를 날리고 기뻐하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

역전에 성공한 한국은 꾸준하게 점수를 쌓아갔다. 박준순이 내야 안타로 출루했고, 김지찬의 2루타가 이어졌다. 조형우의 희생번트에 이어 김주원의 땅볼로 한 점을 더했다. 점수는 4-1.

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3회부터 5회까지 침묵했던 가운데 6회부터 다시 득점을 내기 시작했다.

선두타자 박준순이 안타를 쳤지만 김지찬의 땅볼로 1사 1루가 됐다. 조형우의 내야 안타로 1,3루. 김주원의 적시타가 나왔다. 문현빈의 안타오 만루가 된 가운데 김도영의 몸 맞는 공으로 밀어내기 득점이 나왔다. 점수는 6-2까지 벌어졌다.

오원석의 역투 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 8회초 대한민국 오원석이 역투하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

7회말 한국은 윤동희의 볼넷에 이어 박준순의 적시 3루타가 나왔다. 박준순이 정준재와 대주자 교체된 가운데 조형우의 안타가 이어져 8-1이 됐다.

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한극은 8회말 김도영과 문보경의 연속 안타로 9-1로 승부에 쐐기를 박았다.

9회초 쥐수동과 푸원룽의 연속 안타 리샤오양의 땅볼로 1사 1,3루 찬스를 잡았다. 징후이가 삼진으로 돌아섰지만, 이중 도루로 한 점을 내줬다. 9회 올라온 김영우가 내려가고 성영탁이 올라왔다. 성영탁은 실점없이 마지막 아웃카운트를 올리며 승리를 지켰다.

이날 최민석이 7이닝 9탈삼진 1실점으로 호투를 펼쳤고, 오원석(1이닝 무실점)-김영우(⅔이닝 1실점)-성영탁(⅓이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리를 지켰다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com