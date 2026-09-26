결승전 韓日전 리턴 매치! 두 번의 굴욕은 없다 "예상하고 준비…김도영 마지막 타석 안타로 기대" [도요하시 현장]

경기 지켜보는 류지현 감독 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 대한민국과 중국의 경기. 대한민국 류지현 감독이 경기를 지켜보고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

한국 야구, 중국 꺾고 결승 진출 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기에서 승리한 대한민국 선수들이 미소짓고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 두 번의 패배는 없다. 한국 야구가 자존심 지키기에 나선다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 26일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 중국과 슈퍼라운드 경기에서 9대1로 승리했다.

선발투수 최민석이 7이닝 1실점으로 호투를 펼친 가운데 타선도 힘을 냈다.

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1회초 실점이 나왔지만, 1회말 상대 실책과 행운의 판정 등이 겹치면서 역전에 성공했다. 2회에는 박준순의 내야 안타 뒤 김지찬의 적시 2루타가 나왔다. 이후 조형우의 희생번트에 이어 김주원의 땅볼로 한 점을 더했다.

잠잠했던 타선은 6회부터 불타기 시작했다. 6회와 7회 두 점을 더한 한국은 8회말 김도영과 문보경의 연속 안타로 9-1 승부에 쐐기를 박았다.

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오원석(1이닝 무실점)-김영우(⅔이닝 1실점)-성영탁(⅓이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리를 지켰다.

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경기를 마친 뒤 류지현 대표팀 감독은 "일본전에서 투수 소모가 있었다. 오늘 최민석 선수가 이닝을 길게 끌어줘야 하는 상황이었는데 7이닝을 잘 해줬다. 내일 경기에서도 큰 도움이 될 것 같다"고 말했다.

7회초에도 마운드에 오른 선발투수 최민석 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 7회초에도 마운드 오른 대한민국 선발투수 최민석이 역투하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

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최민석의 피칭이 대해서는"초반에는 투심이 정타가 되는 경우가 있었다. 벤치에서 약간 다른 패턴으로 주문을 했다. 역시 리그에서 좋은 결과를 냈던 선수라 패턴을 바꿔주면서 변화구를 늘렸다. 그 덕분에 7이닝까지 갈 수 있었다"고 이야기했다.

이날 도요하시 구장은 내내 비가 내렸다. 결국 경기 개시도 1시간 밀려 오후 7시30분에야 시작됐다. 류 감독은 "KBO와 조직위에서 이야기를 하는데 내일까지 어떤 일이 있어도 소화한다고 하더라. 오늘 만약에 비로 취소가 된다면 더블헤더를 할 수 있다는 말도 있었다. 그런 부분을 선수들에게 전달했고, 마음의 준비를 했다"고 당시 상황을 이야기했다.

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25일 일본에 0대5로 패배했던 한국은 결승전에서 설욕할 기회를 만들었다. 류 감독은 "6전승을 목표로 왔는데 어제 경기로 인해 계획대로 되지 않았다. 좋은 결과 만들겠다"고 각오를 다졌다.

김도영의 2루타 세리머니 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 8말 대한민국 선두타자 김도영이 2루타를 날리고 세리머니하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

반가운 장면도 있었다. 8회말 2루타를 친 김도영의 모습. 류 감독은 "김도영이 쳐야하는 타구가 마지막에 나왔다. 마지막 타석에 나왔으니 내일 기대할 것"이라고 했다.

류 감독은 "일본이 올라올 거라고 예상을 했다. 준비를 하면서 탄탄하다는 걸 알고 있었지만 표현을 못했다. 일본과 결승전을 할 것이라고 예상하고 준비를 했다. 내일 좋은 경기 하겠다"고 출사표를 던졌다.

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도요하시=이종서기자 bellstop@sportschosun.com