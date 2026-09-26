"당연히 LG 의식했다" KBO 역수출 후보답다, KIA 이런 선수 또 잡나

제임스 네일. 사진=KIA 타이거즈

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]"인생에서 가장 많은 이닝을 던진 시즌이다."

KIA 타이거즈 제임스 네일이 2경기 연속 팀이 가장 필요로하던 승리를 만들어줬다.

네일은 26일 광주 LG 트윈스전에 선발 투수로 등판해 6이닝 동안 5안타 6탈삼진 1사구 무실점 호투를 펼치며 승리 투수가 됐다. 경기 초반 위기를 병살타로 넘긴 네일은 4회까지 특별한 위기 없이 막아냈다. 5회초 문정빈에게 선두 타자 안타를 허용했지만 2루 도루를 저지한데 이어 2타자 연속 삼진을 잡아내며 이닝을 끝냈다.

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유일한 위기는 마지막 6회였다. 박해민에게 안타, 오스틴 딘에게 몸에 맞는 볼을 허용하면서 처음으로 주자가 쌓였다. 하지만 2사 1,2루 위기 상황에서 송찬의를 좌익수 뜬공 처리하면서 임무를 완수했다. 이날 네일은 투심과 커터, 스위퍼를 주로 던지면서 최고 구속 149km를 마크했다.

임찬규와의 선발 맞대결에서도 5회까지는 거의 대등하게 투수전을 펼쳤지만, 임찬규가 6회에 무너진 반면 네일은 마지막 고비를 넘기면서 희비가 엇갈렸다.

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네일은 최근 2경기 연속 호투를 펼쳤는데, KIA가 간절히 필요로 했던 2승을 챙겼다. 지난 19일 창원 NC 다이노스전에서 6이닝 1실점으로 승리한데 이어, 3-4위 맞대결에서 LG까지 잡아줬다. 그야말로 '효자' 중의 '효자'다.

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이날 6이닝을 던진 네일은 개인 커리어 최다 이닝 기록도 경신했다. KBO리그 데뷔 시즌이었던 2024년 149⅓이닝을 던졌던 그는 지난해 164⅓이닝에 이어 올해는 이미 169⅔이닝을 돌파했다. 첫 해에도 턱 부상이 아니었다면 더 많은 이닝을 채웠을 것이다. 그만큼 3시즌 연속 꾸준함을 보여주고 있는 네일이다. 특히 올 시즌은 지난해보다 위력이 덜하다는 평가를 받으며 시즌을 출발했지만, 결국 시즌 말미에는 아담 올러와 막강한 원투펀치를 형성하며 불안하던 팀 선발진의 변수를 지워주고 있다.

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경기 후 네일은 "오늘은 초구 스트라이크로 카운트를 유리하게 가져가려고 했다. 경기 내내 집중했고, 몸 상태도 좋다"면서 "모든 경기가 중요하지만 LG전이라 더 중요했다. 이제 5경기를 남겨두고 있고, 당연히 상대팀을 의식했다. 오늘 경기 내용을 복기하겠다. 아마 다음 LG전과 아마 포스트시즌에서도 LG를 만날텐데 잘 준비하겠다"고 각오를 다졌다.

그는 또 "인생에서 가장 많은 이닝을 던진 시즌인데, 매 등판마다 많은 것을 배운다. 그래서 거듭할 수록 좋아지는 것 같다"면서 "컨디션도 좋기 ??문에 앞으로도 잘 던질 수 있다. 시즌 중 일정한 루틴을 지키고 있고 모든 면에서 최선을 다해 컨디션을 유지하고 있다. 많은 이닝을 던진 것에 있어 자부심을 느끼고, 항상 많은 이닝을 던지는 것이 목표"라고 강조했다.

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광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com